Усик разозлился на журналиста и ушел с интервью (видео)
Александр Усик после триумфальной победы над британским боксером Энтони Джошуа стал чемпионом в супертяжелом весе. После боя у украинского боксера произошел курьезный случай с одним из журналистов.
Ситуация произошла во время разговора Александра Усика с представителем канала iFL TV о реванше.
Репортер поинтересовался у украинского боксера будет ли реванш. На что Александр Усик ответил: "Я не думаю сейчас об этом. Я думаю о своей жене, понял?"
Журналист указал на какую-то девушку, которая находилась за кадром и переспросил у Усика: "Это твоя жена?".
Украинский боксер посмотрел на журналиста с недоумением и жестко ответил: "Нет". Журналист после этого принес извинение Александру Усику, а тот в шутку очень серьезно посмотрел на него, сделал вид, что обиделся и молча ушел из кадра.
Усик обиделся на журналиста из-за вопроса о жене
Стоит отметить, что после объявления результата боя Александр Усик в ринге не сдержал эмоций и расплакался. Он посвятил свою победу семье и своей супругу, так ровно 12 лет назад в этот день он сделал ей предложение.
"Сегодня наша с женой годовщина - 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение. Сейчас я хочу домой, потому что я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они забавляются, кричат, пачкают одежду", - сказал он журналистам.
Напомним, ранее мы писали о том, что Усик станцевал гопак и расплакался после исторической победы над Джошуа.
А также рассказывали о том, что Усик признался, где хочет провести реванш с Джошуа.