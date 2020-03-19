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Бій Усика можуть перенести на літо через коронавірус

Новини » Спорт     19.03.2020 - 20:20
Бій Усика можуть перенести на літо через коронавірус
Фото: Усик - Чісора (twitter.com/MatchroomBoxing)

Також під загрозою перенесення знаходяться ще два поєдинки в супертяжах

Бій в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою може бути перенесений у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомив промоутер Едді Хирн, який займається організацією поєдинку, пише fightnews.com.

Двобій запланований на 23 травня в Лондоні (Велика Британія), але існує ймовірність його зміщення на кінець червня або початок липня.

Під загрозою перенесення знаходяться і інші бої в суперважкій вазі. Ділліан Уайт і Олександр Повєткін можуть зійтися в бою у середині червня замість 2 травня, а поєдинок Ентоні Джошуа і Кубрата Пулєва, який запланований на 20 червня, може бути перенесений на кінець липня.

Раніше Усик заявив, що лише недавно задумався про те, що його бій може бути відкладений.

Нагадаємо, чемпіон WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко перервав підготовку до об'єднавчого бою з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом і повернувся в Україну. Очікувалося, що цей бій відбудеться 30 травня в Нью-Йорку, проте через пандемію коронавірусу його, ймовірно, доведеться перенести.

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