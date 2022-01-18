Усик розповів, чому не переїхав з України до США (відео)
Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик, який 17-го січня відсвяткував 35-й день народження, зізнався, що мав змогу розвивати свою професійну кар'єру у США. Однак, він прийняв рішення залишитися в Україні.
Про це він розповів у інтерв'ю Маші Єфросиніної програми "Іспит" на YouTube-каналі.
Так, Усик зізнався, що не переїхав у США через сім'ю. Зокрема, його дружина Катерина була проти переїзду за океан.
"У мене вже був практично контракт з американською компанією. Одна з причин – я знав, що можу втратити сім'ю. Це небажання Катерини їхати в Америку",– розповів боксер.
Також він додав, що більшість боксерів хочуть боксувати у США, адже саме там надзвичайно добре розвинений професійний бокс.
Однак, перша важка вага (крузервейт), в якій Усик розпочинав професійну кар'єру, не була популярна у США.
"Моя вага – крузервейт не була там таким сильно популярна. І спілкування з Катериною, що ми поїдемо у США, в Лос-Анджелес. Школа, садки, ми там будемо жити, будемо тренуватися. Якось для неї було. "Так, я не проти. Але, можливо, подумаємо. Можливо, ти поїдь на місяць". Я кажу, що на місяць не вийде. Якщо їхати, то це мінімум на рів року – 7 місяців", – сказав боксер.
До того ж боксер боявся стати чужим для своєї дружини, за час поки він буде у США.
Тому Усик вирішив залишився в Україні та підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotions.
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