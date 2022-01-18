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Усик розповів, чому не переїхав з України до США (відео)

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Вівторок 18 січня 2022 20:15
Усик розповів, чому не переїхав з України до США (відео) Усик розповів, чому не переїхав до США (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик, який 17-го січня відсвяткував 35-й день народження, зізнався, що мав змогу розвивати свою професійну кар'єру у США. Однак, він прийняв рішення залишитися в Україні.

Про це він розповів у інтерв'ю Маші Єфросиніної програми "Іспит" на YouTube-каналі.

Так, Усик зізнався, що не переїхав у США через сім'ю. Зокрема, його дружина Катерина була проти переїзду за океан.

"У мене вже був практично контракт з американською компанією. Одна з причин – я знав, що можу втратити сім'ю. Це небажання Катерини їхати в Америку",– розповів боксер.

Також він додав, що більшість боксерів хочуть боксувати у США, адже саме там надзвичайно добре розвинений професійний бокс.

Однак, перша важка вага (крузервейт), в якій Усик розпочинав професійну кар'єру, не була популярна у США.

"Моя вага – крузервейт не була там таким сильно популярна. І спілкування з Катериною, що ми поїдемо у США, в Лос-Анджелес. Школа, садки, ми там будемо жити, будемо тренуватися. Якось для неї було. "Так, я не проти. Але, можливо, подумаємо. Можливо, ти поїдь на місяць". Я кажу, що на місяць не вийде. Якщо їхати, то це мінімум на рів року – 7 місяців", – сказав боксер.

До того ж боксер боявся стати чужим для своєї дружини, за час поки він буде у США.

Тому Усик вирішив залишився в Україні та підписав контракт з промоутерською компанією K2 Promotions.

Раніше ми повідомляли, що Усик влаштував незвичайну "бійку" на популярному гірськолижному курорті.

Також ми писали, що Усик купив собі елітний позашляховик за 30 млн після перемоги над Джошуа.

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Олександр Усик
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