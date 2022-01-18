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Усик рассказал, почему не переехал из Украины в США (видео)

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Вторник 18 января 2022 20:15
Усик рассказал, почему не переехал из Украины в США (видео) Усик рассказал, почему не переехал в США (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который 17-го января отпраздновал 35-й день рождения, признался, что имел возможность развивать свою профессиональную карьеру в США. Однако, он принял решение остаться в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Маше Ефросининой программы Экзамен" на YouTube-канале.

Так, Усик признался, что не переехал в США из-за семьи.

"У меня уже был практически контракт с американской компанией. Это нежелание Екатерины ехать в Америку", – рассказал боксер.

Также он добавил, что большинство боксеров хотят боксировать в США, ведь именно там очень хорошо развит профессиональный бокс.

Однако, первый тяжелый вес (крузервейт), в котором Усик начинал профессиональную карьеру, не был популярен в США.

"Мой вес-крузервейт не был там так сильно популярен. И общение с Екатериной, что мы поедем в США, в Лос-Анджелес. Школа, садики, мы там будем жить, будем тренироваться. Как - то для нее было. "Да, я не против. Но, возможно, подумаем. Возможно, ты поедешь на месяц". Я говорю, что на месяц не получится. Если ехать, то это минимум на ров года – 7 месяцев", – сказал боксер.

К тому же боксер боялся стать чужим для своей жены, за время, пока он будет в США.

Поэтому Усик решил остаться в Украине и подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotions.

Ранее мы сообщали, что Усик устроил необычную "драку" на популярном горнолыжном курорте.

Также мы писали, что Усик купил себе элитный внедорожник за 30 млн после победы над Джошуа.

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Александр Усик
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