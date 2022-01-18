Усик рассказал, почему не переехал из Украины в США (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который 17-го января отпраздновал 35-й день рождения , признался, что имел возможность развивать свою профессиональную карьеру в США. Однако, он принял решение остаться в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Маше Ефросининой программы Экзамен" на YouTube-канале.

Так, Усик признался, что не переехал в США из-за семьи.

"У меня уже был практически контракт с американской компанией. Это нежелание Екатерины ехать в Америку", – рассказал боксер.

Также он добавил, что большинство боксеров хотят боксировать в США, ведь именно там очень хорошо развит профессиональный бокс.

Однако, первый тяжелый вес (крузервейт), в котором Усик начинал профессиональную карьеру, не был популярен в США.

"Мой вес-крузервейт не был там так сильно популярен. И общение с Екатериной, что мы поедем в США, в Лос-Анджелес. Школа, садики, мы там будем жить, будем тренироваться. Как - то для нее было. "Да, я не против. Но, возможно, подумаем. Возможно, ты поедешь на месяц". Я говорю, что на месяц не получится. Если ехать, то это минимум на ров года – 7 месяцев", – сказал боксер.

К тому же боксер боялся стать чужим для своей жены, за время, пока он будет в США.

Поэтому Усик решил остаться в Украине и подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotions.