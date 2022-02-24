Усик звернувся до українців: "треба зупинити цю війну" (відео)

Український боксер Олександр Усик повернувся до України після свого візиту у Велику Британію. За словами спортсмена, він їздив туди, аби узгодити деталі щодо реваншу з Ентоні Джошуа.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram .

Зокрема, після прибуття в Україну Усик записав звернення. Боксер наголосив, що стурбований ситуацією в Україні.

"Дорога Україно, дорогі українці. Багато ЗМІ написали, що я втік – ні, я їздив у роботі. Я повернувся, я вдома. Друзі, нам треба об'єднатися, бо дуже тяжкий час зараз настав. Мене дуже переповнюють емоції, я дуже переживаю за свою країну, за багатьох наших людей", – сказав боксер.

У відеозвернення він сказав, що "треба зупинити цю війну, адже ми маємо це зробити всі разом".