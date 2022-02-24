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Усик обратился к украинцам: "нужно остановить эту войну" (видео)

Автор: Татьяна Самарук

Украинский боксер Александр Усик вернулся в Украину после своего визита в Великобританию. По словам спортсмена, он ездил туда, чтобы согласовать детали по реваншу с Энтони Джошуа.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

В частности, по прибытии в Украину Усик записал обращение. Боксер подчеркнул, что обеспокоен ситуацией в Украине.

"Дорогая Украина, дорогие украинцы. Многие СМИ написали, что я сбежал – нет, я ездил в работе. Я вернулся, я дома. Друзья, нам надо объединиться, потому что очень тяжелое время сейчас пришло. Меня переполняют эмоции, я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей", – сказал боксер.

В видеообращении он сказал, что "надо остановить эту войну, ведь мы должны это сделать все вместе".

Ранее мы сообщали, что Настя Каменских, Дорн и другие звезды обратились к россиянам.

Также мы писали, что российские звезды отреагировали на вторжение РФ в Украину.

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Александр Усиквойна