Усик напомнил всему миру о зверствах россиян

Журналист спросил спортсмена о его вкладе в победу Украины. Усик ответил, что посещал освобожденные места, где были россияне, и даже собирался пойти на фронт. Однако в начале полномасштабной войны его обязанности заключались в обеспечении своей семьи.

"Сначала я посетил своих сыновей, маму и родителей моей жены в Европе, а потом вернулся в Украину, где меня ждала моя жена, моя дочь. Я фактически справился с обязанностями как мужа и отца, и я тренировался", - рассказывает Александр.

Усик поддерживает Украину информационно и финансово, собирая деньги в помощь ВСУ (фото: instagram.com/usykaa)

Он отмечает, что после боя с Дюбуа в Польше на передовой не был, но посетил места, пострадавшие после войны. По его словам, это были только разрушенные дома и убитые люди.

Увидев все ужасы войны, боксер начал работать над восстановлением страны.

"Мы хотим, чтобы люди вернулись. Мы хотим, чтобы они жили в своих домах, воспитывали своих детей. Вот почему моя команда и команда United 24 делаем это все. Мы хотим вернуть наших людей. Вернуть к нормальной жизни" , - подчеркнул Усик.

Александр Усик стал послом United 24 (фото: instagram.com/usykaa)