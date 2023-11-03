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Усик напомнил всему миру о зверствах россиян

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Юлия Гаюк

В феврале 2024 года состоится бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. В ходе своей подготовки и общения с иностранными журналистами он не забывает упоминать и о войне в Украине.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Усика британскому журналу Boxing News.

Журналист спросил спортсмена о его вкладе в победу Украины. Усик ответил, что посещал освобожденные места, где были россияне, и даже собирался пойти на фронт. Однако в начале полномасштабной войны его обязанности заключались в обеспечении своей семьи.

"Сначала я посетил своих сыновей, маму и родителей моей жены в Европе, а потом вернулся в Украину, где меня ждала моя жена, моя дочь. Я фактически справился с обязанностями как мужа и отца, и я тренировался", - рассказывает Александр.

Усик поддерживает Украину информационно и финансово, собирая деньги в помощь ВСУ (фото: instagram.com/usykaa)

Он отмечает, что после боя с Дюбуа в Польше на передовой не был, но посетил места, пострадавшие после войны. По его словам, это были только разрушенные дома и убитые люди.

Увидев все ужасы войны, боксер начал работать над восстановлением страны.

"Мы хотим, чтобы люди вернулись. Мы хотим, чтобы они жили в своих домах, воспитывали своих детей. Вот почему моя команда и команда United 24 делаем это все. Мы хотим вернуть наших людей. Вернуть к нормальной жизни" , - подчеркнул Усик.

Александр Усик стал послом United 24 (фото: instagram.com/usykaa)

Напомним, что поединок Усика и Фьюри состоится в феврале 2024 года. Первым вариантом даты боя было 23 декабря. Однако после тяжелого поединка британца против бойца смешанных искусств Нганну в планы пришлось внести коррективы.

Кстати, раньше Александр Усик рассказал, как собирается победить Тайсона Фьюри. Он планирует быть готов ко всему на 100%.

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Александр УсикТайсон Фьюри