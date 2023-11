Усик – Фьюри. Топ-инсайдер раскрыл окончательную дату объединительного поединка

Объединительный поединок состоится в феврале 2024 года. Бой за абсолют примет аравийская столица Эр-Рияд.

Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за боксерскую корону в конце сентября. Первым вариантом даты боя было 23 декабря. Однако после тяжелого поединка британца против бойца смешанных искусств Нганну в планы пришлось внести коррективы.

Несмотря на то, что "Цыганский Король" победил по решению судей, он провел в ринге все 10 раундов. Кроме того, Фьюри побывал в нокдауне и получил минимум два рассечения. Команда Усика настаивала на проведении поединка в декабре. В то же время оцепление британского боксера спасало за начало 2024-го.

Ранее промоутер Боб Арум раскрыл ситуацию с призовым фондом поединка. Фьюри и Усик не будут делить гонорар, поскольку каждый из них согласовал сумму призовых в отдельности. Конкретные заработки тяжеловесов посредник озвучить отказался.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk will fight for the undisputed heavyweight championship in February in Riyadh, Saudi Arabia, sources told ESPN.



Fury-Usyk was planned for Dec. 23 before Fury struggled in a far tougher-than-expected win over Francis Ngannou. Fury suffered two cuts. pic.twitter.com/IGkLKpddof