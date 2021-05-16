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Усик потрапив у курйозну ситуацію під час рибалки: "історія порятунку"

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Неділя 16 травня 2021 20:41
Усик потрапив у курйозну ситуацію під час рибалки: "історія порятунку" Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)
Автор: Роман Мирончук

Олександр Усик провів час з родиною та друзями на рибалці. При цьому відомий український боксер потрапив у курйозну ситуацію. Він зачепив спінінгом телефон "оператора" і йому довелося за ним пірнати у воду.

Відео з відпочинку спортсмен опублікував на сторінці "lomus_official" в Instagram.

"Історія порятунку одного телефону. Дивитися до кінця...",- йдеться у підписі до ролика.

Усик тягнув з водойми дзеркального коропа. В цей час його знімали на смартфон. Коли риба була вже зовсім близько, то Олександр зачепив телефон, на який його знімали, і той впав у воду.

Боксер не розгубився і відразу ж стрибнув у воду. Коли він дістав телефон, то той все ще продовжував знімати.

"А ви знаєте, що воно працює? Просто знімає", - каже Усик і знімає всіх з води.

Користувачі мережі прокоментували дане відео.

  • Клас, тільки що з коропом незрозуміло;
  • Саня став здоровішим!!! Я радий бачити в хорошій формі тебе!!!
  • Ось це так, друге життя смартфона;
  • Тест пройдено успішно;
  • Красунчик;
  • Значить хороший телефон, треба брати;
  • Це шедевр!!!
  • Сезон купання відкритий;
  • Це хіт;
  • А Катя продовжує їсти яблуко;
  • Знімай частіше відео.

Нагадаємо, журналісти назвали ціну вілли Усика у кварталі з різнокольоровими будиночками.

Ми також писали про те, що Усик провів бій з Ломаченком без рингу і рукавичок.

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