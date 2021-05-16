Усик потрапив у курйозну ситуацію під час рибалки: "історія порятунку"
Олександр Усик провів час з родиною та друзями на рибалці. При цьому відомий український боксер потрапив у курйозну ситуацію. Він зачепив спінінгом телефон "оператора" і йому довелося за ним пірнати у воду.
Відео з відпочинку спортсмен опублікував на сторінці "lomus_official" в Instagram.
"Історія порятунку одного телефону. Дивитися до кінця...",- йдеться у підписі до ролика.
Усик тягнув з водойми дзеркального коропа. В цей час його знімали на смартфон. Коли риба була вже зовсім близько, то Олександр зачепив телефон, на який його знімали, і той впав у воду.
Боксер не розгубився і відразу ж стрибнув у воду. Коли він дістав телефон, то той все ще продовжував знімати.
"А ви знаєте, що воно працює? Просто знімає", - каже Усик і знімає всіх з води.
Користувачі мережі прокоментували дане відео.
- Клас, тільки що з коропом незрозуміло;
- Саня став здоровішим!!! Я радий бачити в хорошій формі тебе!!!
- Ось це так, друге життя смартфона;
- Тест пройдено успішно;
- Красунчик;
- Значить хороший телефон, треба брати;
- Це шедевр!!!
- Сезон купання відкритий;
- Це хіт;
- А Катя продовжує їсти яблуко;
- Знімай частіше відео.
Нагадаємо, журналісти назвали ціну вілли Усика у кварталі з різнокольоровими будиночками.
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