Усик - Фьюри 2: ставки и прогнозы на супербой

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри 21 декабря - одна из самых горячих тем в мире бокса. Он обещает стать настоящим праздником для любителей бокса. А ставки на этот поединок - это отдельная история.

РБК-Украина предлагает прогнозы и ставки на бой Усика и Фьюри, которые считаются наиболее вероятными.

Бой Усик - Фьюри состоится 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Усик встретится с бывшим чемпионом разных версий Фьюри. Победитель противостояния, в отличие от первого боя, не будет иметь титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Это противостояние можно отнести к разряду сложных для прогнозирования, ведь шансов на успех достаточно у каждого из боксеров. Впрочем, по мнению букмекеров, вероятность одержать победу немного выше у украинца - примерно 60 на 40.

Букмекерская контора Favbet на победу Усика дает коэффициент 1.62. Успех Фьюри оценивается с коэффициентом 2.35.

Похожие коэффициенты предлагают и эксперты GGBET. На Усика - 1.62, на Фьюри - 2,41.

Еще одна контора - VBet дает британцу больше шансов, предлагая меньший разрыв в прогнозе. На Усика - 1.68, на Фьюри - 2.10.

Наиболее вероятный исход поединка - победа украинца по очкам. Средний коэффициент - 2.65. Такое же окончание боя, но в пользу британца оценивается в 4.80. На победу украинца нокаутом в среднем дают кэф - 3.80. На аналогичное завершение боя от Фьюри - 4.50. Ничья в поединке маловероятна - 15.00.

По продолжительности боя, большинство верит в полную дистанцию в 12 раундов. Коэффициент на это - 1.70.

Бой Усик - Фьюри 2: что известно

Официальные мероприятия начнутся уже 17 декабря. 18-го числа соперники проведут открытые тренировки, на следующий день - пресс-конференции. А на 20 декабря назначена церемония взвешивания, которая традиционно завершится битвой взглядов. В ринг Усик и Фьюри выйдут в ночь с 21 на 22 декабря - не ранее 24:00.

Усик получит 60% гонорарного фонда реванша. Он заработает ориентировочно 114 млн долларов. За первый бой отечественный боксер получил значительно меньше - 38 млн.

В андеркарде поединка выступит еще два украинца. Даниэль Лапин сойдется с французом Диланом Колином за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.

А вторым по значению событием вечера станет бой Сергея Богачука, выступающего в первом среднем весе. Сначала он должен был драться с узбеком Исраилом Мадримовым, но тот отказался от противостояния, объяснив это заболеванием острым бронхитом. Новым соперником Богачука стал британец Ишмаэль Дэвис.