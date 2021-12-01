Майже все - російське: що дивилися українці на YouTube в 2021 році

У 2021 році українці дивилися переважно російський контент у YouTube. А найбільше жителів нашої країни цікавило те, як виглядає палац Путіна…

Про це свідчать дані рейтингу найпопулярніших відео року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в нашій країні.

Топ найпопулярніших YouTube-відео в Україні

Серед авторських відео 2021 року українські користувачі більше дивилися інтерв'ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент.

Лідером за кількістю переглядів стало розслідування Олексія Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Повністю перша десятка виглядає так:

1. "Дворец для Путина. История самой большой взятки"

2. Антон Лапенко и Александр Гудков в ЧБД

3. Интервью Ивангая Юрию Дудю

4. 1 серия 2 сезона сериала "Папик"

5. "ВЛАД А4 стал призраком на 24 часа"

6. 1 выпуск шоу Холостяк 11

7. MORGENSHTERN в гостях у Гордона

8. Все серии сериала "Зона комфорта"

9. Клип на песню "Ты не мог! Ма я смог!" в стиле Майнкрафт от Евген Бро

10. 1 выпуск 1 сезона шоу "Маска".

"Дворец для Путина. История самой большой взятки"

Найпопулярніші кліпи в Україні 2021 року

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2021 році зібрав кліп на пісню "Родной" від LOBODA.

Також серед найпопулярніших відео року: хіт від румунської співачки Minelli "Rampampam", нові пісні від NK та Тіни Кароль, дует Макса Барських та Zivert, а також трек від Wellboy "Гуси".



1. LOBODA - "Родной"

2. Султан Лагучев - "Горький вкус"

3. Minelli - "Rampampam"

4. MORGENSHTERN - "Дуло" (Prod. Slava Marlow)

5. NK - "Красное вино"

6. Тина Кароль - "Скандал"

7. Max Barskih & Zivert - "Bestseller"

8. Artik & Asti - "Истеричка"

9. Супер Жорик - "Чао! Чао!"

10. Wellboy - "Гуси"