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Майже все - російське: що дивилися українці на YouTube в 2021 році

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Середа 01 грудня 2021 13:47
Майже все - російське: що дивилися українці на YouTube в 2021 році Що дивилися українці у 2021 році (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У 2021 році українці дивилися переважно російський контент у YouTube. А найбільше жителів нашої країни цікавило те, як виглядає палац Путіна…

Про це свідчать дані рейтингу найпопулярніших відео року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в нашій країні.

Топ найпопулярніших YouTube-відео в Україні

Серед авторських відео 2021 року українські користувачі більше дивилися інтерв'ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент.

Лідером за кількістю переглядів стало розслідування Олексія Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Повністю перша десятка виглядає так:
1. "Дворец для Путина. История самой большой взятки"
2. Антон Лапенко и Александр Гудков в ЧБД
3. Интервью Ивангая Юрию Дудю
4. 1 серия 2 сезона сериала "Папик"
5. "ВЛАД А4 стал призраком на 24 часа"
6. 1 выпуск шоу Холостяк 11
7. MORGENSHTERN в гостях у Гордона
8. Все серии сериала "Зона комфорта"
9. Клип на песню "Ты не мог! Ма я смог!" в стиле Майнкрафт от Евген Бро
10. 1 выпуск 1 сезона шоу "Маска".

"Дворец для Путина. История самой большой взятки"

Найпопулярніші кліпи в Україні 2021 року

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2021 році зібрав кліп на пісню "Родной" від LOBODA.

Також серед найпопулярніших відео року: хіт від румунської співачки Minelli "Rampampam", нові пісні від NK та Тіни Кароль, дует Макса Барських та Zivert, а також трек від Wellboy "Гуси".


1. LOBODA - "Родной"
2. Султан Лагучев - "Горький вкус"
3. Minelli - "Rampampam"
4. MORGENSHTERN - "Дуло" (Prod. Slava Marlow)
5. NK - "Красное вино"
6. Тина Кароль - "Скандал"
7. Max Barskih & Zivert - "Bestseller"
8. Artik & Asti - "Истеричка"
9. Супер Жорик - "Чао! Чао!"
10. Wellboy - "Гуси"

Слухайте, як звучить нова українська увертюра, вона буде надихати людей.

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