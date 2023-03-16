Все уволились. Скандал с Шевченковской премией 2023 года получил логический финал

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко сложил свои полномочия полностью всем составом. Официальное заявление подписали 13 из 16 членов комитета. И главной причиной стал скандал вокруг вручения премии в этом году.

Члены комитета указали, что пытались восстановить репутацию премии и для этого очищали ее от советского наследия и наполняли актуальными современными смыслами.

"Мы направляли наши усилия на продолжение и одновременно обновление традиции, согласно которой Национальная премия имени Тараса Шевченко занимает особое, центральное место в национальной культурной политике", - говорится в заявлении.

Также они указали, что согласны с тем, что на фоне войны нужно вводить новые номинации, но в нынешнем году нововведения застали врасплох и фактически состоялся еще один параллельный конкурс.

"Мы согласны с тем, что нужно отмечать значимые произведения, созданные не только после 2014 года, но и после 24 февраля 2022 года, а также не обходить активное участие художников и деятелей культуры в приближении Победы. Однако мы выражаем свое несогласие с тем, чтобы вводить новые номинации, критерии или любые другие изменения в существующее сегодня Положение относительно Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2023 года в ускоренном порядке. На сегодня, когда уже определены победители, когда страна ждет Указ и объявление имен справедливо и по всем процедурам избранных лауреатов Премии 2023 года, такие изменения выглядят непродуманными и деструктивными. Это подрывает прозрачность и взвешенность процедур, пункты Положения и вес Премии как стабильного и авторитетного института с четким алгоритмом работы", - говорится в тексте заявления.

Кроме того, лауреаты этого года были определены еще 15 февраля 2023 года. И согласно правилам - выбор комитета должен быть зафиксирован в соответствующем указе президента. Такой указ в прошлые годы публиковался на сайте президента до 9 марта. Но в этом году указа нет до сих пор.

А относительно введения особого знака отличия для произведений искусства, созданных после 24 февраля 2022 года, члены комитета сообщили, что разделяют эту идею. Но считают, что она требует тщательного продумывания и планирования, в частности, критериев, процедур выдвижения и отбора.

Кроме того, члены комитета напомнили, что их полномочия должны были закончиться после вручения Шевченковской премии 2022 года. Но из-за военного положения они согласились на предложение продлить свои полномочия до его завершения. Однако скандал и несогласие с механизмом создания новых номинаций заставили комитет подать в отставку.

Подписали документ: Дмитрий Богомазов, Владимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипольский, Римма Зюбина, Алла Мазур, Люба Морозова, Виктор Плоскина, Юлия Синькевич, Ирина Славинская, Остап Сливинский, Евгений Стасиневич.

Глава комитета Юрий Макаров сложил свои полномочия раньше, к нему присоединилась художница Влада Ралко.

Прочитать заявление комитета Шевченковской премии полностью можно по этой ссылке.