Скандал с Шевченковской премией 2023 года разгорается с новой силой: что известно

Юрий Макаров ушел в отставку с поста главы комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко ( Шевченковской премии ) после ряда скандалов вокруг нее.

Об этом глава комитета награды написал на своей странице в Facebook.

Почему Макаров покинул пост

"Три дня назад в качестве главы Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко я выступил с инициативой дополнить список номинаций дополнительными премиями "За вклад в победу". Я исходил из того, что в этом году комитет не признал возможность присудить награду в двух номинациях, а между тем с начала полномасштабной войны появилось невероятное, невообразимое количество ценных произведений искусства, проектов и явлений, которые делаются на энтузиазме и в буквальном смысле приближают нашу победу", - написал Юрий.

По его словам, предложение "возникло почти экспромтом", но во время встречи деятелей культуры с президентом Украины 9 марта "оно встретило его поддержку".

"Офис президента принял мою инициативу, задержал обнародование результатов конкурса 2023 года с целью объявить победителей всех вместе 22 мая (тоже часть моего предложения). К сожалению, желание отдать уважение тем деятелям искусства, которые поднимают украинскую культуру на принципиально новый уровень, привлекают к ней наших героических воинов и жителей освобожденных территорий, продвигающих страну в мире, столкнулось с агрессивным непониманием", - говорит Макаров.

Он говорит, что "многие уважаемые представители культурного сообщества и неравнодушные граждане восприняли этот шаг как политическую спекуляцию, попытки власти назначить "своих" выдвиженцев или приуменьшить вес уже определенных лауреатов".

"Мои попытки объяснить свое видение, откомментировать реальный ход событий и даже оправдываться, чего я ужасно не люблю, не были услышаны. Активная часть общества убеждена, что я выполняю чей-то заказ, "отрабатываю", "прогибаюсь" и так далее. Для меня это новый опыт, который я не хотел бы пережить снова", - признается уже экс-глава премии.

Также Макаров добавляет, что его личный поступок "не нашел поддержки среди коллег, членов комитета по Национальной премии, считающих, что он приведет к девальвации высшей государственной награды, подорвет доверие к ней".

"Их откровенная позиция, думаю, найдет широкую огласку. Выражая свое уважение и благодарность коллегам, с которыми мы плодотворно работали последние четыре года, вынужден отметить, что категорически не соглашаюсь с ними. Тем не менее, поскольку я невольно выступил "возбудителем" никому не нужных конфликтов в команде и, к сожалению, значительно шире, возмущения неравнодушных граждан, после долгих раздумий не вижу другого выхода, как сложить полномочия главы и члена комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко", - резюмировал он.

Из-за чего возникли скандалы

Отметим, что впервые за многие годы Национальную премию имени Тараса Шевченко не вручили 9 марта, в день рождения Кобзаря.

В свою очередь в комитете заявили, что добавят в каждой номинации премию "За вклад в победу" и объявят всех победителей 22 мая.

Кроме того, в сети распространилась информация, что один из лауреатов нынешней Шевченковской премии в 2021 году издавался в России.

Речь идет о Михаиле Назаренко.

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