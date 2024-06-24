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Все его пьют каждый день: назван напиток, приводящий к целлюлиту

Может ли кофе вызвать целлюлит (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Целлюлит - распространенная проблема, которая затрагивает как молодых и стройных девушек. Есть мнение, что употребление кофе может привести к возникновению целлюлита. Как оказалось, такое может произойти и следует знать, как избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.

Как кофе вызывает целлюлит

По словам эксперта, само по себе употребление кофе никак не может вызвать целлюлит или как правильнее это называть - гиноидную липодистрофию.

Потому что это вариант нормы и наблюдается у 98% женщин населения планеты. Следует знать, что именно первая и вторая стадия являются физиологическими.

Однако в кофеин может перевести с физиологической первой и второй стадии в третью и четвертую, которые уже являются паралогичными.

Чрезмерное употребление кофе будет стимулировать почки и давать мочегонный эффект, что приведет к потере жидкости в организме.

А это может подчеркивать целлюлит сам по себе. Речь идет именно о чрезмерном употреблении кофе, а именно более 3 чашек в день.

Также важно, если вы добавляете в кофе молоко, сахар или различные сиропы и сливки, это будет также усиливать отек в теле и целлюлит будет еще больше подчеркиваться.

Что еще может вызвать целлюлит

Даже если нет большой склонности к образованию целлюлита, водно-липидный баланс организма работает безупречно, проблема может возникнуть под влиянием неблагоприятного образа жизни. Чтобы не повышать риск образования, следует избегать:

  • работы за столом (сидячего образа жизни). Восемь часов в сидячем положении, практически без движения, с ногой, сложенной на другой ноге. Длительное пребывание в одном и том же положении сидя или стоя приводит к нарушениям кровообращения и отекам
  • нехватки движения. Если нет регулярной физической нагрузки, повышается риск отложения жира
  • ношение очень узкой одежды. Такая одежда может затруднять кровообращение в конечностях, а также способствовать застою жидкости и, как следствие, развитию целлюлита
  • курить сигареты. Никотин вызывает сужение кровеносных сосудов, препятствует доставке кислорода к клеткам и прежде всего препятствует сжиганию жира
  • колебания концентрации эстрогена (половых гормонов)

 

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