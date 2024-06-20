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7 продуктов, которые содержат огромное количество калорий и вредят здоровью

Четверг 20 июня 2024 08:08
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7 продуктов, которые содержат огромное количество калорий и вредят здоровью Какие продукты вредят здоровью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Безуглая

Еда, которая проходит несколько стадий производства и имеет много ингредиентов, становится ультраобработанной (UPF) и теряет всякую пользу. Такие продукты содержат много калорий и могут нанести вред организму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.

Что такое ультраобработанные пищевые продукты (UPF)

Согласно системе классификации пищевых продуктов NOVA, UPF - это пищевые продукты, созданные с использованием промышленных технологий и ингредиентов, обычно не употребляемых в своем природном виде.

По словам эксперта, это включает вещества, извлекаемые из пищевых продуктов, такие как масла и жиры, и получаемые химическим путем, такие как гидрогенизированные жиры и пищевые добавки.

Диетолог назвала несколько примеров UPF:

  • безалкогольные напитки
  • конфеты
  • упакованные хлебобулочные изделия
  • заранее приготовленные блюда из макарон
  • заранее приготовленная пицца
  • рыбные нагетсы
  • хот-доги

Чем угрожают продукты

Эти продукты составляют значительную часть калорий в современном рационе многих людей и ассоциированы с повышенным риском развития различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ольга Безугла отметила, что исследования, опубликованные в научных журналах, подтверждают, что высокое потребление UPF может быть связано с избыточным весом и ожирением, нарушением метаболизма, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и увеличением риска некоторых видов рака.

Такие продукты часто содержат высокий уровень сахара, жиров и соли, что способствует развитию указанных изменений здоровья.

Ультраобрабатывающая пища может нанести такой вред организму:

  • повысить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (таких как инфаркт и инсульт)
  • ожирение
  • сахарный диабет второго типа
  • проблемы со сном
  • тревожные состояния и депрессии

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