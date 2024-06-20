7 продуктов, которые содержат огромное количество калорий и вредят здоровью
Еда, которая проходит несколько стадий производства и имеет много ингредиентов, становится ультраобработанной (UPF) и теряет всякую пользу. Такие продукты содержат много калорий и могут нанести вред организму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглой.
Что такое ультраобработанные пищевые продукты (UPF)
Согласно системе классификации пищевых продуктов NOVA, UPF - это пищевые продукты, созданные с использованием промышленных технологий и ингредиентов, обычно не употребляемых в своем природном виде.
По словам эксперта, это включает вещества, извлекаемые из пищевых продуктов, такие как масла и жиры, и получаемые химическим путем, такие как гидрогенизированные жиры и пищевые добавки.
Диетолог назвала несколько примеров UPF:
- безалкогольные напитки
- конфеты
- упакованные хлебобулочные изделия
- заранее приготовленные блюда из макарон
- заранее приготовленная пицца
- рыбные нагетсы
- хот-доги
Чем угрожают продукты
Эти продукты составляют значительную часть калорий в современном рационе многих людей и ассоциированы с повышенным риском развития различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Ольга Безугла отметила, что исследования, опубликованные в научных журналах, подтверждают, что высокое потребление UPF может быть связано с избыточным весом и ожирением, нарушением метаболизма, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и увеличением риска некоторых видов рака.
Такие продукты часто содержат высокий уровень сахара, жиров и соли, что способствует развитию указанных изменений здоровья.
Ультраобрабатывающая пища может нанести такой вред организму:
- повысить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (таких как инфаркт и инсульт)
- ожирение
- сахарный диабет второго типа
- проблемы со сном
- тревожные состояния и депрессии
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