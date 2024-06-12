Что произойдет с организмом, если целый месяц есть пончики
Практически каждому человеку нравится вкусно поесть, но вкусно не всегда означает полезно. В частности, если в течение месяца каждый день есть пончики, то они могут нанести вред организму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Оксаны Шатровой.
Что произойдет, если часто есть пончики
По словам эксперта, есть риск возникновения диабета, инсулинорезистентности, проблем с печенью и поджелудочной. Однако это может возникнуть не сразу и не всегда.
Из чего состоит пончик:
- мука (быстрые углеводы)
- сахар (просто сахароза)
- немного жиров и ягод/фруктов
- небольшое содержание белков
"В общем, все стандартно: типичный высокоуглеводный десерт. И главное здесь то, что пончик - это десерт и он должен быть последним в иерархии количества потребления нутриентов", - говорится в сообщении.
Часто люди могут выбирать пончики как основу рациона вместо завтрака на перекус. Такой вариант может влечь за собой проблемы для веса и здоровья.
Если вы будете есть даже каждый день такой пончик (а еще лучше пытаться найти из качественных продуктов), то ничего с вами не случится ни за неделю, ни за месяц. Поэтому психологический аспект питания очень важен.
Добавим, что пончики очень калорийные, богаты сахаром и рафинированными углеводами, причем они не приносят никакой питательной ценности. Их жарят во фритюре, что делает их богатыми трансжирами, которые могут повысить уровень "плохого" холестерина и снизить уровень "хорошего".
Он от чего зависит вес
Бывает так, что вес не напрямую зависит от того, что вы съели или пропустили тренировку. Существуют и другие неспецифические причины:
- гормональные дисбалансы
- инсулинорезистентность (клетка не питается, а глюкоза превращается в жир)
- генетические особенности (склонности к заеданию, предпочтение в определенных продуктах, ощущение насыщения и голода)
- прием КОК
- гиперкортизолемия
- прием антидепрессантов
- внетренировочная активность
- сон (точнее - его отсутствие)
- дефицитные состояния (нехватка определенных витаминов и микроэлементов)
- дезинформация (неправильное понимание "здоровых" и "низкокалорийных" продуктов)
Ранее мы сообщали о минерале, который поможет при высоком давлении и улучшит здоровье сердца.
Также мы писали, сколько нужно пить воды и как потреблять достаточно.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.