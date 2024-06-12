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Что произойдет с организмом, если целый месяц есть пончики

Среда 12 июня 2024 16:03
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Что произойдет с организмом, если целый месяц есть пончики Что будет, если часто есть пончики (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Оксана Шатрова

Практически каждому человеку нравится вкусно поесть, но вкусно не всегда означает полезно. В частности, если в течение месяца каждый день есть пончики, то они могут нанести вред организму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Оксаны Шатровой.

Что произойдет, если часто есть пончики

По словам эксперта, есть риск возникновения диабета, инсулинорезистентности, проблем с печенью и поджелудочной. Однако это может возникнуть не сразу и не всегда.

Из чего состоит пончик:

  • мука (быстрые углеводы)
  • сахар (просто сахароза)
  • немного жиров и ягод/фруктов
  • небольшое содержание белков

"В общем, все стандартно: типичный высокоуглеводный десерт. И главное здесь то, что пончик - это десерт и он должен быть последним в иерархии количества потребления нутриентов", - говорится в сообщении.

Часто люди могут выбирать пончики как основу рациона вместо завтрака на перекус. Такой вариант может влечь за собой проблемы для веса и здоровья.

Если вы будете есть даже каждый день такой пончик (а еще лучше пытаться найти из качественных продуктов), то ничего с вами не случится ни за неделю, ни за месяц. Поэтому психологический аспект питания очень важен.

Добавим, что пончики очень калорийные, богаты сахаром и рафинированными углеводами, причем они не приносят никакой питательной ценности. Их жарят во фритюре, что делает их богатыми трансжирами, которые могут повысить уровень "плохого" холестерина и снизить уровень "хорошего".

Он от чего зависит вес

Бывает так, что вес не напрямую зависит от того, что вы съели или пропустили тренировку. Существуют и другие неспецифические причины:

  • гормональные дисбалансы
  • инсулинорезистентность (клетка не питается, а глюкоза превращается в жир)
  • генетические особенности (склонности к заеданию, предпочтение в определенных продуктах, ощущение насыщения и голода)
  • прием КОК
  • гиперкортизолемия
  • прием антидепрессантов
  • внетренировочная активность
  • сон (точнее - его отсутствие)
  • дефицитные состояния (нехватка определенных витаминов и микроэлементов)
  • дезинформация (неправильное понимание "здоровых" и "низкокалорийных" продуктов)

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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