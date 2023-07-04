Все эти медицинские услуги можно получить бесплатно у семейного врача: список
Медицинские услуги можно получить бесплатно. И очень много проблем со здоровьем помогают решить врачи первичного звена – то есть семейные врачи. Они предоставляют пациентам большой список услуг абсолютно бесплатно.
Что входит в список бесплатных медицинских услуг у семейного врача, рассказали на странице Минздрава в Facebook.
Семейный врач – это именно тот специалист, который поможет определить необходимость дополнительных обследований для постановки диагноза. Он может самостоятельно определить ту или иную болезнь, выписать рецепт, направление и многое другое.
Самое главное – обратиться к врачу вовремя и не ждать, пока болезнь или плохое самочувствие перейдут в хроническое состояние.
Что входит в бесплатные услуги:
- наблюдение в динамике за состоянием здоровья пациентов, в том числе – с хроническими заболеваниями
- профилактические осмотры
- диагностика и лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологических (во время беременности) состояний и т.д.
- медицинское наблюдение за детьми
- вакцинирование детей и взрослых по Национальному календарю прививок
- наблюдение за неосложненной беременностью
- направление к специалистам узкого профиля
- оформление рецептов на лекарства, в том числе е-рецептов по программе "Доступные лекарства"
- направление на анализы
- быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ, вирусные гепатиты
- измерение давления, веса, роста, окружности талии
- электрокардиограмма
- предоставление определенных видов паллиативной помощи
- оформление справок, листков нетрудоспособности
- проведение скрининга на наличие расстройств психики и поведения у пациента
Кроме того, семейные врачи помогают наладить режим сна и питания, преодолеть ряд психологических проблем.
Все эти услуги пациентам, подписавшим декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, оплачивает Национальная служба здоровья.
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