ua ru
Вс, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

А вы знали? Вот для чего в терке сторона с "колючими" отверстиями

Новина українською →
Воскресенье 20 ноября 2022 15:52
А вы знали? Вот для чего в терке сторона с "колючими" отверстиями Фото: Как правильно пользоваться теркой (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Обычная терка имеет четыре стороны, а мы пользуемся чаще всего одной или двумя – с большими и меньшими отверстиями. А вот для чего сторона с "колючками"?

Попробуем разобраться вместе со Styler, как пользоваться этим кухонным девайсом.

Зачем терке сторона с колючими отверстиями

Сторона с колючими отверстиями действительно очень полезна и игнорировать ее не стоит. На нее обычно натирают твердые продукты, чтобы превратить их в порошок, сыры твердых сортов, цедру и т. п.

Используйте эту сторону для:

  • пармезана
  • мускатного ореха
  • шоколада
  • коричной палочки
  • сухарей
  • имбирного корня
  • цедры цитрусовых

А вы знали? Вот для чего в терке сторона с &quot;колючими&quot; отверстиями

Фото: Мускатный орех отлично тереть на колючках (pixabay)

Как насчет других сторон

Сторона с большими отверстиями

Этой стороной пользуются чаще всего. С помощью больших отверстий удобно измельчать продукты до состояния большой стружки.

На нее натирают овощи, сырые и вареные, мягкий сыр, вареные яйца, масло, яблоки для пирога, кабачки для блинов и многое другое.

Более мелкие зубчики

Они нужны для натирания продуктов более мелкой стружкой. Например, для свекольной зажарки для борща, пюре из овощей или фруктов, картофеля на деруны, чеснока и т. д.

Сторона с отверстиями продолговатой формы

Эта грань кухонной терки позволяет нарезать продукты тонкими и ровными слайсами. Удобна она, например, для подготовки картофеля к чипсам. Рабочее полотно позволит нашинковать капусту, нарезать репчатую луковицу колечками.

Кроме того, мы писали, какие продукты лучше натирать на терке, а не нарезать.

Также читайте, как хранить продукты, если у вас отключилась электроэнергия.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки