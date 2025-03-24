Почему детское масло должно быть в каждом доме: 10 лайфхаков для ежедневных проблем

Детское масло - это не просто средство для ухода за кожей малышей. Это универсальный продукт, который заменит дорогие косметические средства, поможет в уборке и даже спасет в критических ситуациях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших лайфхаках с детским маслом, которые сделают вашу жизнь проще и комфортнее.

Увеличение срока годности геля для душа

Если у вас дома собралась коллекция гелей для душа, попробуйте добавить в каждую бутылочку несколько капель детского масла. Это не только продлит срок их службы, но и сделает текстуру более нежной. К тому же ваша кожа станет более мягкой и увлажненной после каждого использования.

Избавление от сухих пяток

Если обычные кремы не справляются с сухостью пяток, наносите детское масло перед сном. Для лучшего эффекта наденьте хлопковые носки, чтобы масло лучше впиталось. Уже через неделю ваши ступни станут заметно более гладкими и ухоженными.

Легкое снятие кольца с пальца

Если кольцо застряло и не хочет сниматься, просто смажьте палец детским маслом. Это создаст скользящий эффект, и украшение легко соскользнет, не причиняя дискомфорта. К тому же масло еще и увлажнит кожу рук.

Удаление макияжа

Детское масло может стать отличной альтернативой дорогим гидрофильным средствам. Просто нанесите несколько капель на ватный диск и аккуратно сотрите косметику с лица. Оно бережно очистит кожу и не вызовет раздражения.

Комфортное бритье

Если под рукой нет пены или геля для бритья, нанесите на кожу немного детского масла. Бритва будет скользить гораздо легче, а кожа после бритья останется гладкой и без раздражений. Единственный нюанс - будьте осторожны, чтобы масло не попало на пол, поскольку оно может сделать его скользким.

Быстрое удаление наклеек

Наклейки, которые трудно снять с мебели или стекла, легко поддадутся детскому маслу. Нанесите несколько капель на поверхность и потрите ее мягкой тканью или сухой газетой. Все остатки клея исчезнут без следа.

Очистка кожи от краски

Если вы случайно испачкали руки краской, не спешите тереть их мылом - это может лишь усугубить ситуацию. Вместо этого вотрите немного детского масла в кожу, подождите несколько минут и смойте водой. Краска легко сойдет, а руки останутся мягкими.

Устранение скрипа дверных петель

Надоел скрип дверей? Капните немного детского масла на петли и откройте-закройте дверь несколько раз. Масло смажет механизм, и скрип исчезнет без следа.

Придание мебели блеска

Чтобы деревянная мебель или поверхности из нержавеющей стали выглядели как новые, натрите их мягкой салфеткой с несколькими каплями детского масла. Оно образует защитный слой и предотвращает образование пятен и пыли.

Распутывание цепочки

Запуталось любимое украшение? Не пытайтесь растягивать цепочку силой - это может ее повредить. Опустите ее в емкость с детским маслом, а затем аккуратно распутайте с помощью булавки или иглы. Это значительно облегчит процесс и сохранит ваше украшение неповрежденным.

Вас может заинтересовать