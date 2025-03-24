Почему детское масло должно быть в каждом доме: 10 лайфхаков для ежедневных проблем
Детское масло - это не просто средство для ухода за кожей малышей. Это универсальный продукт, который заменит дорогие косметические средства, поможет в уборке и даже спасет в критических ситуациях.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о лучших лайфхаках с детским маслом, которые сделают вашу жизнь проще и комфортнее.
Увеличение срока годности геля для душа
Если у вас дома собралась коллекция гелей для душа, попробуйте добавить в каждую бутылочку несколько капель детского масла. Это не только продлит срок их службы, но и сделает текстуру более нежной. К тому же ваша кожа станет более мягкой и увлажненной после каждого использования.
Избавление от сухих пяток
Если обычные кремы не справляются с сухостью пяток, наносите детское масло перед сном. Для лучшего эффекта наденьте хлопковые носки, чтобы масло лучше впиталось. Уже через неделю ваши ступни станут заметно более гладкими и ухоженными.
Легкое снятие кольца с пальца
Если кольцо застряло и не хочет сниматься, просто смажьте палец детским маслом. Это создаст скользящий эффект, и украшение легко соскользнет, не причиняя дискомфорта. К тому же масло еще и увлажнит кожу рук.
Удаление макияжа
Детское масло может стать отличной альтернативой дорогим гидрофильным средствам. Просто нанесите несколько капель на ватный диск и аккуратно сотрите косметику с лица. Оно бережно очистит кожу и не вызовет раздражения.
Комфортное бритье
Если под рукой нет пены или геля для бритья, нанесите на кожу немного детского масла. Бритва будет скользить гораздо легче, а кожа после бритья останется гладкой и без раздражений. Единственный нюанс - будьте осторожны, чтобы масло не попало на пол, поскольку оно может сделать его скользким.
Быстрое удаление наклеек
Наклейки, которые трудно снять с мебели или стекла, легко поддадутся детскому маслу. Нанесите несколько капель на поверхность и потрите ее мягкой тканью или сухой газетой. Все остатки клея исчезнут без следа.
Очистка кожи от краски
Если вы случайно испачкали руки краской, не спешите тереть их мылом - это может лишь усугубить ситуацию. Вместо этого вотрите немного детского масла в кожу, подождите несколько минут и смойте водой. Краска легко сойдет, а руки останутся мягкими.
Устранение скрипа дверных петель
Надоел скрип дверей? Капните немного детского масла на петли и откройте-закройте дверь несколько раз. Масло смажет механизм, и скрип исчезнет без следа.
Придание мебели блеска
Чтобы деревянная мебель или поверхности из нержавеющей стали выглядели как новые, натрите их мягкой салфеткой с несколькими каплями детского масла. Оно образует защитный слой и предотвращает образование пятен и пыли.
Распутывание цепочки
Запуталось любимое украшение? Не пытайтесь растягивать цепочку силой - это может ее повредить. Опустите ее в емкость с детским маслом, а затем аккуратно распутайте с помощью булавки или иглы. Это значительно облегчит процесс и сохранит ваше украшение неповрежденным.
Вас может заинтересовать
- 16 необычных домашних лайфхаков с обычным мылом
- 10 лайфхаков, которые уничтожат любые неприятные запахи и сделают ваш дом ароматным
- 5 способов деликатно устранить ржавчину с любых вещей
При написании материала были использованы источники: издания и сайты Spruce, Apartment Therapy, Lifehacker.