ПриватБанк сообщил украинцам приятную новость: что нужно знать

ПриватБанк объявил запуск акции для своих клиентов. Она продлится с 19 июня по 13 августа. Главный приз - сертификат на туристическое путешествие на сумму 100 000 грн.

Об этом пишут на сайте ПриватБанка .

Как стать участником акции

Необходимо зарегистрироваться через форму на сайте банка.

Добавить карту Mastercard от ПриватБанка к NFC-кошельку (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay), если она еще не добавлена.

Совершить 5 покупок на сумму от 100 грн каждая.

Участники могут выиграть сертификат на топливо WOG (30 шт) и сертификат на путешествие на сумму 100 000 грн.

Что нужно знать об условиях акции

Участие в акции могут принять клиенты ПриватБанка с ИНН, которые имеют карту Mastercard в NFC-кошельках Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay.

Регистрация является обязательной, без нее нельзя стать участником акции. Согласно с условиями, учитываются NFC-оплаты картой Mastercard на сумму от 100 грн, а переводы между картами не учитываются.

В акции уже зарегистрировались более 2 тыс. человек.

Что делать, если нет карты Mastercard

Откройте Digital карту онлайн через Приват24. Это та же "Универсальная" или Карта для выплат, но без пластика и отделений. Ее можно оформить онлайн через Приват24 (вебверсия next.privat24.ua или мобильное приложение Приват24 для Android или iOS).

Алгоритм действий:

авторизуйтесь в Приват24 (в вебверсии next.privat24.ua или в приложении для Android или iOS) и нажмите "Кошелек" - "Добавить" - "Digital карта".

выберите тип карты - кредитная ("Универсальная") или дебетовая (Карточка для выплат), а затем платежная система - Mastercard.

нажмите кнопку "Продолжить". Новая карточка появится в "Кошельке" в течение 10 мин

Далее настройте карту в Apple Pay или Google Pay

Также в ПриватБанке сейчас действуют и другие акции. Полный перечень можно посмотреть здесь.

Активные акции от ПриватБанка (скриншот)