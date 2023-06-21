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ПриватБанк сообщил украинцам приятную новость: что нужно знать

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Среда 21 июня 2023 14:02
ПриватБанк сообщил украинцам приятную новость: что нужно знать ПриватБанк объявил проведение масштабной акции (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк объявил запуск акции для своих клиентов. Она продлится с 19 июня по 13 августа. Главный приз - сертификат на туристическое путешествие на сумму 100 000 грн.

Об этом пишут на сайте ПриватБанка.

Как стать участником акции

Необходимо зарегистрироваться через форму на сайте банка.

Добавить карту Mastercard от ПриватБанка к NFC-кошельку (Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay), если она еще не добавлена.

Совершить 5 покупок на сумму от 100 грн каждая.

Участники могут выиграть сертификат на топливо WOG (30 шт) и сертификат на путешествие на сумму 100 000 грн.

Что нужно знать об условиях акции

Участие в акции могут принять клиенты ПриватБанка с ИНН, которые имеют карту Mastercard в NFC-кошельках Google Pay, Apple Pay, Mi Pay, Garmin Pay, SwatchPay.

Регистрация является обязательной, без нее нельзя стать участником акции. Согласно с условиями, учитываются NFC-оплаты картой Mastercard на сумму от 100 грн, а переводы между картами не учитываются.

В акции уже зарегистрировались более 2 тыс. человек.

Что делать, если нет карты Mastercard

Откройте Digital карту онлайн через Приват24. Это та же "Универсальная" или Карта для выплат, но без пластика и отделений. Ее можно оформить онлайн через Приват24 (вебверсия next.privat24.ua или мобильное приложение Приват24 для Android или iOS).

Алгоритм действий:

  • авторизуйтесь в Приват24 (в вебверсии next.privat24.ua или в приложении для Android или iOS) и нажмите "Кошелек" - "Добавить" - "Digital карта".
  • выберите тип карты - кредитная ("Универсальная") или дебетовая (Карточка для выплат), а затем платежная система - Mastercard.
  • нажмите кнопку "Продолжить". Новая карточка появится в "Кошельке" в течение 10 мин
  • Далее настройте карту в Apple Pay или Google Pay

Также в ПриватБанке сейчас действуют и другие акции. Полный перечень можно посмотреть здесь.

ПриватБанк сообщил украинцам приятную новость: что нужно знатьАктивные акции от ПриватБанка (скриншот)

Раньше мы писали о том, как обменять "старые" и изношенные доллары - инструкция.

Читайте также о том, что ПриватБанк возобновил прием долларов и евро в терминалах.

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