Как поменять изношенные или "старые" доллары: инструкция

Украинцы могут обменивать как старые по дате, так и изношенные по своему виду банкноты иностранных валют. Но в каждом случае есть свои условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины (НБУ)

Если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения

Независимо от года выпуска клиенту могут предложить осуществить операцию инкассо (процедура принятия банкнот той или иной валюты для последующей передачи в страну происхождения валюты, где они будут обменены на пригодные к обращению, - ред.).

Операцию инкассо могут осуществлять уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом.

Степень износа банкнот иностранной валюты устанавливается центральными банками соответствующих стран, в частности для доллара США - Федеральной Резервной системой США, и не подлежит регулированию НБУ, в то же время должна быть предусмотрена условиями договоров с иностранным банком-корреспондентом.

Принятые на инкассо банкноты направляются иностранному банку-корреспонденту для обмена и получения годных банкнот.

Комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки в соответствии со статьей 47 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" взимают согласно установленным им тарифам, информация о которых должна быть размещена в доступном для клиента месте.

"Учитывая существенное усложнение логистических путей во время полномасштабной войны и связанный с этим рост прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии по операциям инкассо. Клиенты могут выбрать учреждение, комиссия которого ниже", - отмечают в НБУ

Сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств (возмещение непосредственно после приема банкнот от клиента или после получения возмещения иностранного банка-корреспондента) устанавливаются банками самостоятельно.

Обмен валюты, не имеющей признаков износа (независимо от года выпуска)

Банкам запрещено устанавливать ограничения номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции. В частности, это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор.

В НБУ отмечают, что не принимали никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет на осуществление валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее.

Следовательно, как отмечают в НБУ, банки обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков износа или приобрели во время обращения один или несколько признаков незначительного износа.

В чем проблема

В последнее время возникла проблема, что обменники перестали принимать так называемую "старую" валюту (серии 1996 года), или, например, покупать ее за полцены. Ситуация обострилась после того, как доллары перестал принимать через терминалы самообслуживания и "ПриватБанк".