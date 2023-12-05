Все неправильно использовали дуршлаг для макарон: интересный лайфхак из сети

Простой лайфхак

Обычно люди ставят дуршлаг в раковину и сливают туда макароны. Этот способ правильный, но есть более простой.

Способ поможет просто процеживать пасту. Пользователи в сети написали, что он "изменил их жизнь навсегда".

Лайфхак заключается в размещении дуршлага в кастрюле и осторожном выливании воды. Это более аккуратный метод, благодаря которому ни одна макаронина не попадет в раковину.

В комментариях люди написали, что подобный способ помогает гораздо проще сливать воду.

Какие макароны более полезные

Паста из твердых сортов пшеницы будет иметь гораздо более низкий гликемический индекс, ее относят к "медленным" углеводам.

Такие макароны могут быть в рационе несколько раз в неделю без лишних опасений. Они богаты витаминами, минералами, а также поставлять для кишечника необходимую клетчатку.

Наименее полезными считаются макароны из мягких сортов пшеницы. Они лишены пользы изделий из жестких сортов, но имеют высокую калорийность. Такие изделия лучше исключить из рациона.