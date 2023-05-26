Как определить макароны высокого качества без варки: простой тест

Если сомневаетесь в том, из какого сырья изготовили макароны или приобретаете на вес, есть простой тест. Он в секунду сможет определить, хорошие ли спагетти, рожки или ракушки.

Качественные макароны производятся из твердых сортов пшеницы. Такие изделия не превращаются после приготовления в жижу или сплошной комок, даже если их переварить или не добавить соус или масло.

Как его провести - в материале Styler дальше.

Простой тест на определение качества макарон

Если вы не хотите разочаровать домашних невкусными макаронами, тогда не спешите отправлять спагетти в кастрюлю с кипящей водой.

Сначала попробуйте согнуть одну из макаронин. Если она сразу сломается, то продукт явно изготовлен из мягких сортов пшеницы.

А вот если мучное изделие продемонстрировало прочность, то будьте уверены: из таких макарон получится вкусный гарнир, отличающийся идеальной консистенцией и еще и пользой для организма.

Так же можно проверить и другие виды макарон (разве что кроме очень мелких). Если макароны легко раскрошиваются руками, их качество - не самое лучшее.

Сколько времени готовить макароны

Производители, как правило, указывают время варки макаронных изделий на упаковке. В среднем оно составляет 8-10 минут.

Важно, чтобы воды было достаточно, ее нужно посолить и вскипятить, а затем добавлять макароны. Их нужно помешать после добавления и еще 1-2 раза в процессе варки, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли и не слиплись между собой.

Затем можно сливать и дальше делать пасту или просто добавить масло и подать с котлеткой.

Вторым способом макароны после закипания можно просто выключить и оставить на время чуть больше, чем им нужно для варки, то есть минут на 15-20. Они "дойдут" и будут готовы к потреблению. Главное - чтобы они хорошо закипели в кастрюле.