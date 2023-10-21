"Все мы не святые": Евгении Эмеральд угрожают "слить" интимные видео с ее участием
Офицерке ВСУ Евгении Эмеральд с позывным "Жанна д'Арк", ранее рассказавшей об угрозах убийством от мужа, теперь угрожают обнародовать интимные видео с ее участием.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram защитницы.
Снайперке Эмеральд угрожают "сливом"
По словам Евгении, ей начали писать боты и угрожать опубликовать "интимные видео", на которых якобы зафиксированы ее измены с другими мужчинами.
Евгении Эмеральд угрожают интимными видео с ней (instagram.com/emerald.evgeniya)
"Все мы взрослые люди и не удивительно, что у нас есть сохраненные интимные видео с участием мужа или жены. Удивительно только, что Стипанюк готов похвастаться на всю страну одной из интимных частей своего тела, чтобы подставить меня и обвинить, что на видео другой мужчина ", - сказала офицерша ВСУ.
Она отметила, что с самого начала была готова к грязи, которая начнется после ее откровений на интервью.
"Я знала, что Евгений Стипанюк будет манипулировать нашими домашними видео, которые были сделаны во время того, как я была в браке. Все мы не святые, и я тоже. Если человек опубликует это - он унизит только себя, а не меня", - заявила защитница.
Евгении Эмеральд угрожают интимными видео с ней (instagram.com/emerald.evgeniya)
Снайперша также обратилась к бывшему, посоветовав ему "сидеть тихо", чтобы потом ему не пришлось покидать страну после своих действий.
"На твоем месте я бы сидела просто тихо, если нет яиц принять ситуацию и что-то исправить в своей жизни. Хочу предупредить тебя, что в интервью только 50% того, что я сказала и показала. Грязное белье твое я не трогала. Я предупреждаю, что буду защищаться очень серьезно и тогда тебе придется вообще покинуть страну. Поэтому лучше живи свою жизнь и больше не обижай женщин", - добавила она.
Евгении Эмеральд угрожают интимными видео с ней (instagram.com/emerald.evgeniya)
Недавно мы рассказывали, что экс-дружина Стипанюка встала на защиту снайперши Эмеральд.
Также снайперша призналась, что чуть не потеряла ребенка из-за бывшего.