"Усі ми не святі": Євгенії Емеральд погрожують "злити" інтимні відео з її участю

Офіцерці ЗСУ Євгенії Емеральд із позивним "Жанна д'Арк", яка раніше розповіла про погрози вбивством від чоловіка, тепер погрожують оприлюднити інтимні відео з її участю.

Снайперці Емеральд погрожують "зливом"

За словами Євгенії, їй почали писати боти і погрожувати опублікувати "інтимні відео", на яких начебто зафіксовані її зради з іншими чоловіками.

Євгенії Емеральд погрожують інтимними відео з нею (instagram.com/emerald.evgeniya)

"Усі ми дорослі люди й не дивно, що в нас є збережені інтимні відео за участю чоловіка чи дружини. Дивно тільки, що Стипанюк готовий похвалитися на всю країну однією з інтимних частин свого тіла, щоб підставити мене і звинуватити, що на відео інший чоловік", - сказала офіцерка ЗСУ.

Вона зазначила, що із самого початку була готова до бруду, який почнеться після її одкровень на інтерв’ю.

"Я знала, що Євген Стипанюк буде маніпулювати нашими домашніми відео, які були зроблені під час того, як я була у шлюбі. Усі ми не святі, і я теж. Якщо людина опублікує це - він принизить лише себе, а не мене", - заявила захисниця.

Євгенії Емеральд погрожують інтимними відео з нею (instagram.com/emerald.evgeniya)

Снайперка також звернулась до колишнього, порадивши йому "сидіти тихо", щоб потім йому не довелося покидати країну після своїх дій.

"На твоєму місці я б сиділа просто тихо, якщо немає яєць прийняти ситуацію і щось виправити у своєму житті. Хочу попередити тебе, що в інтерв'ю лише 50% того, що я сказала і показала. Брудну білизну твою я не чіпала. Я попереджаю, що буду захищатися дуже серйозно і тоді тобі доведеться взагалі покинути країну. Тому краще живи своє життя і більше не ображай жінок", - додала вона.

Євгенії Емеральд погрожують інтимними відео з нею (instagram.com/emerald.evgeniya)