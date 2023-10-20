Экс-жена Стипанюка встала в защиту снайперши Эмеральд: "Я тоже была жертвой домашнего насилия"

Бывшая жена Евгения Стипанюка Анна поддержала защитницу Эмеральд, заявив, что она также в браке с охранником экс-нардепа была жертвой домашнего насилия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт Анны.

Экс-жена Стипанюка поддержала Эмеральд

В своем блоге Анна Стипанюк сделала репост ролика снайперши, в котором она рассказывает о насилии и угрозах со стороны своего бывшего избранника.

Бывшая жена Стипанюка поддержала Эмеральд (фото: instagram.com/vigovska_anja)

"Я - бывшая жена Евгения Стипанюка, нашему общему сыну 13 лет. И я тоже стала жертвой домашнего насилия с его стороны. Абсолютно все истории и слова Евгении Эмеральд, прозвучавшие во время ее великой исповеди, - были и в моей жизни. К сожалению, мне не хватило силы и медийной поддержки, чтобы рассказать всему миру, какой это человек", - написала она.

Бывшая жена Стипанюка поддержала Эмеральд (фото: instagram.com/vigovska_anja)

Также она рассказала, как Стипанюк обманул своего сына.

"За неделю до покупки его новой машины сын просил деньги на кроссовки. Он ответил сыну, что у него нет денег, нужно ждать аванс. И так ребенок ждал, когда отец скинет, целый месяц, но так и не дождался", - поделилась женщина.

Бывшая жена Стипанюка поддержала Эмеральд (фото: instagram.com/vigovska_anja)