"Подорву тебя": экс-муж снайперши Евгении Эмеральд угрожает ее убить и забрать ребенка (видео)

Украинская снайперша Евгения Эмеральд, коорая объявила о разводе с мужем-военным , опубликовала ужасную переписку с Евгением Стипанюком. Мужчина угрожает убийством и забрать их полугодовалую дочь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост снайперши в Instagram .

Почему снайперша решила больше не молчать

В сентябре 2023 года Эмеральд намекала, что в ее отношениях с мужем не все хорошо, однако прямо не говорила, что произошло.

Однако сейчас Евгения набралась смелости и опубликовала скрины переписки со Стипанюком, где он ее обзывает и даже угрожает убийством.

По ее словам, она на своем примере хочет продемонстрировать, к чему приводит страх и слабость перед обидчиком.

"Я - Женя Эмеральд, известная вам как сильная и смелая украинская Жанна д'Арк. Но, в первую очередь, я просто женщина, одна из тех сотен тысяч украинских женщин, которая пережила домашнее насилие. Здесь вы увидите лишь часть разговоров и угроз со стороны моего бывшего мужа, но даже этого достаточно, чтобы понять, в какой опасности находятся женщины, продолжающие терпеть", - подписала видео Эмеральд.

Евгения Эмеральз заявила об угрозах от бывшего мужа (фото: скриншот)

Как экс-муж угрожает Евгении

В переписке бывший муж "не угрожает, а предупреждает" ее, что если кто-то из других мужчин возьмет на руки его дочь, то он взорвет и Евгению, и того мужчину.

В голосовых сообщениях Евгений также называет ее шлендрой.

"Я тебя предупреждаю, если какой-то мужчина мне скажет, или я увижу, или мне отчитаются, что какой-то левый чувак взял моего ребенка в руки, я взорву тебя (это голосовое сохрани, я сяду, мне по*уй). Я взорву тебя вместе с этим чуваком. Дальше, смотри, когда ребенок будет расти, ты его воспитывать не будешь, я его заберу. После 2-3 лет", - говорится в аудиосообщении.

В частности, мужчина заявил, что пока их ребенок на грудному вскармливанию, он снайперку трогать не будет. К тому же Стипанюк заявил, что установит слежку за Эмеральд.

"Дочью буду заниматься я, ты уже Жасмин занималась, что ребенок, б*ядь, мать свою не любит. Ты пока кормишь, я тебя не трогаю. Этот год, пока я на фронте, я за тобой, б*ядь, поставлю слежку, даже посрать пойдешь, за тобой будут смотреть", - подчеркнул экс-муж.

Стипанюк также попросил Евгению вернуть деньги, которые она брала "из конверта".

"Я напишу заявление, что моя жена шалава и все... Ты сейчас кормишь ребенка, я хочу, чтобы ты была спокойна. Тебя я бить не собираюсь. То, что ты шалава - это факт. Вчера ты мне это показала и доказала", - подытожил он.

Евгения Эмеральз заявила об угрозах от бывшего мужа (фото: скриншот)

Что известно о браке

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк познакомились на фронте. В октябре прошлого года на передовой они сыграли свадьбу. В апреле 2023 года Эмеральд родила Стипанюку дочь, которую назвали Афиной.

В сентябре 2023 года Евгения Эмеральд удалила из социальных сетей фотографии с мужем и намекнула на развод.

Евгения Эмеральд с бывшим мужем (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)