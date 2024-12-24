Эндокринолог рассказала, что обязательно нужно съесть и выпить перед праздничным застолье
Чтобы не переесть и не навредить желудку на Рождество и Новый год, стоит придерживаться простых правил. В частности, важно начинать праздничное застолье с полезных блюд.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
Как подготовиться к застолью
Подготовка к застолью включает - не голодать накануне. Важно иметь легкий перекус, который будет состоять из белкового компонента и овощей и непосредственно за 30 минут до трапезы выпить стакан воды.
Начинать свою трапезу стоит с овощных салатов в небольшом количестве. Нужно следить за порцией, которую вы кладете в тарелку, чтобы она была небольшой.
По словам врача, при выборе блюд важно избегать продуктов с повышенным гликемическим индексом, жареных и жирных, ведь они могут давать большую нагрузку на органы - поджелудочную железу и печень.
Из алкогольных напитков лучше всего выбирать сухое вино.
Десерт стоит выбирать тот, который больше всего вам по вкусу и съедать небольшую порцию.
"Не ешьте из вежливости, чувствуйте свое состояние организма и обязательно двигайтесь между приемами пищи", - добавила эксперт.
Почему важно не голодать перед праздниками
Многие перед праздниками садятся на жесткую диету и совершают большую ошибку. Это, как правило, приводит к сильному стрессу для организма и срыву в новогоднюю ночь.
Чтобы этого не произошло, 31 декабря стоит плотно позавтракать, пообедать и поужинать. Тогда в новогоднюю ночь можно спокойно есть блюда понемногу и избежать переедания.
Чтобы уменьшить калорийность блюд можно попробовать заправить салаты йогуртом с добавлением горчицы - так блюдо автоматически станет не таким тяжелым. Мясные нарезки можно заменить грудкой индейки или отварной курицей.
Ранее мы сообщали, как сделать рождественскую еду полезной для сердца.
Также мы писали, можно ли есть яйца, если высокий холестерин.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.