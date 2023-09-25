Софи Лорен экстренно госпитализировали: что произошло со звездой

Знаменитую актрису Софи Лорен экстренно госпитализировали в Женеве, Швейцария. Ее доставили в больницу и провели немедленную операцию.

Что произошло с легендарной артисткой, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Причина госпитализации

На прошлых выходных 89-летняя Софи Лорен неудачно упала в ванной комнате своего дома. Она получила несколько переломов бедра и ее немедленно отвезли в больницу. Врачи приняли решение провести срочную операцию.

"Падение в доме в Женеве привело к переломам бедра у госпожи Лорен. Прооперирована с позитивным результатом, теперь ей придется наблюдаться в течение какого-то времени, необходимого для восстановления. К счастью, все обошлось как можно лучше, и она скоро вернется к нам. Вся команда ресторана Софи Лорен желает ей быстрейшего выздоровления", - сообщили сотрудники сети ресторанов с именем актрисы.

Известно, что сыны Софи Лорен, 55-летний Карло-младший и 50-летний Едоардо были рядом с ней в больнице.

26 сентября у актрисы должно было состояться торжественное открытие ресторана в итальянском городе Бари - четвертого заведения, которое носит ее имя. Администрация Бари собиралась вручить ей почетный знак города. Однако на ближайшее время все ее планы и поездки придется отложить.

Кто такая Софи Лорен

Знаменитая итальянская актриса, обладательница двух премий "Оскар", премии BAFTA, а также приза Каннского фестиваля. Родилась 20 сентября 1934 года в Риме, жила в бедности.

В юности участвовала в конкурсах красоты и даже получила титул "Мисс Италия". На одном из конкурсов ее заметил кинопродюсер Карло Понти и в 15 лет Софи подписала контракт.

К 20 годам она стала настоящей кинозвездой, наравне с Джиной Лоллобриджитой. С 1958 года начала активно сниматься в Голливуде. На ее счету более 50 фильмов.

Была замужем за кинопродюсером Карло Понти - они прожили вместе почти 50 лет и у пары родилось двое сыновей. В 2007 году стала вдовой - ее муж скончался от болезни легких.