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Помер знаменитий радянський режисер Сергій Соловйов: зняв "Ассу" та "Анну Кареніну"

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Понеділок 13 грудня 2021 18:22
Помер знаменитий радянський режисер Сергій Соловйов: зняв "Ассу" та "Анну Кареніну" Фото: Помер кінорежисер Сергій Соловйов (wikipedia.org)
Автор: Анна Шиканова

У Росії помер знаменитий російський і радянський режисер Сергій Соловйов. Йому було 77 років.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Сергій Соловйов - відомий радянський і російський продюсер, кінорежисер, сценарист і педагог.

Народився 25 серпня 1944 року в місті Кемь, Карело-Фінської РСР. Раннє дитинство провів у Північній Кореї, куди після війни відправили його батька.

Вперше на сцену театру вийшов в 14 років, після – був прийнятий в Театр юнацької творчості.

У 1960-х роках працював на телебаченні як робітник. Закінчив режисерський факультет ВДІКу.

У 1969 році дебютував як режисер, зняв кіноальманах за розповідями Чехова "Сімейне щастя".

У 1975 році зняв фільм "Сто днів після дитинства", за який отримав приз на Берлінському кінофестивалі за кращу режисуру.

Найбільшу популярність йому принесли фільми "Асса", "Асса-2" і "Анна Кареніна" і фільм "Чорна троянда – емблема печалі, червона троянда – емблема любові".

Також він був режисером фільмів: "Рятувальник", "Вибрані", "Чужа біла і рябий", "Ніжний вік", "Станційний доглядач", "Спадкоємиця по прямій", "Три сестри", "Тюремний романс".

Останньою роботою режисера став фільм "Кеди", випущений у 2016 році.

Помер 13 грудня 2021 року у віці 77 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що померла відома письменниця, автор роману"Інтерв'ю з вампіром".

А також ми розповідали про те, що помер легендарний фанат київського "Динамо" Парамон.

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