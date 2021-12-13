Помер знаменитий радянський режисер Сергій Соловйов: зняв "Ассу" та "Анну Кареніну"
У Росії помер знаменитий російський і радянський режисер Сергій Соловйов. Йому було 77 років.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Сергій Соловйов - відомий радянський і російський продюсер, кінорежисер, сценарист і педагог.
Народився 25 серпня 1944 року в місті Кемь, Карело-Фінської РСР. Раннє дитинство провів у Північній Кореї, куди після війни відправили його батька.
Вперше на сцену театру вийшов в 14 років, після – був прийнятий в Театр юнацької творчості.
У 1960-х роках працював на телебаченні як робітник. Закінчив режисерський факультет ВДІКу.
У 1969 році дебютував як режисер, зняв кіноальманах за розповідями Чехова "Сімейне щастя".
У 1975 році зняв фільм "Сто днів після дитинства", за який отримав приз на Берлінському кінофестивалі за кращу режисуру.
Найбільшу популярність йому принесли фільми "Асса", "Асса-2" і "Анна Кареніна" і фільм "Чорна троянда – емблема печалі, червона троянда – емблема любові".
Також він був режисером фільмів: "Рятувальник", "Вибрані", "Чужа біла і рябий", "Ніжний вік", "Станційний доглядач", "Спадкоємиця по прямій", "Три сестри", "Тюремний романс".
Останньою роботою режисера став фільм "Кеди", випущений у 2016 році.
Помер 13 грудня 2021 року у віці 77 років.
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