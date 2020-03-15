ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помер відомий британський музикант: поклав початок новому стилю

STYLERЖиття    15.03.2020 - 16:27
Помер відомий британський музикант: поклав початок новому стилю
Дженезіс Пі-Орридж помер у віці 70 років (фото: pixabay.com)

Британський музикант Дженезіс Пі-Орридж помер у віці 70 років

Дженезіс Пі-Орридж помер у віці 70 років від важкої хвороби. Відомий британський музикант 2,5 роки боровся з лейкозом. У 1975 році став одним із засновників гурту Throbbing Gristle, який поклала початок музичного стилю індастріал.

Справжнє ім'я музиканта - Ніл Ендрю Мэгсон. Після Throbbing Gristle він заснував гурт Psychic TV, з яким гастролював до останнього часу. Пі-Орридж також був поетом і прихильником концепції андрогінності. Він разом з дружиною зробили кілька пластичних операцій, щоб вийти за межі своєї статі.

Throbbing Gristle (відео: YouTube)

Про смерть музиканта заявила його дочка на своїй сторінці в Facebook. Вона написала, що її батько тепер возз'єднається зі своєю другою половинкою - Жаклін "Леді Джей" Браєр, яка померла в 2007 році.

Помер відомий британський музикант: поклав початок новому стилю

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Лос-Анджелесі помер відомий голлівудський актор Джейсон Девіс. При цьому артистові було всього 35 років. За словами американських ЗМІ, причиною смерті могли стати наркотики, адже у актора раніше були проблеми із законом.

У 2011 році його заарештували в Каліфорнії за зберігання "забороненої речовини". При цьому Девіс ніколи не приховував, що у нього є залежність - він проходив лікування в різних клініках, щоб побороти токсикоманію.

Було лише 23 роки: померла відома українська волонтерка Ще одна українка померла від коронавіруса: нові деталі
Новини України преступлениямузыкант
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся