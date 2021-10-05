Пішов з життя український чемпіон Європи та призер Олімпійських ігор Валерій Підлужний

Підлужний народився в Донецьку, де і почав займатися легкою атлетикою. На Олімпійських Іграх в 1980 році українець виграв бронзову медаль. До цього на двох Олімпійських іграх він виходив у фінал, де займав дев'яте (1972) і сьоме місце (1976).

Валерій Підлужний (фото: uaf.org.ua)

У 1974 році Підлужний став чемпіоном Європи. Особистими рекордами зі стрибків у довжину у Валерія Васильовича були 8,20 м під відкритим небом і 8,12 м у приміщенні.

"Федерація легкої атлетики України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Валерія Васильовича", - йдеться в повідомленні.

Прощання з Валерієм Підлужним відбудеться завтра, 6 жовтня, об 11:00 у Броварах за адресою вул.Олега Онікієнка, 130 (кладовище №3).

Сім'я колишнього спортсмена просить про допомогу. Гроші можна скинути на карту його сина Підлужного Олексія Валерійовича:

ПриватБанк: 4149439311917458,

Monobank: 537541412139.