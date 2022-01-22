Помер зірка "В'язня замку Іф" і "Важко бути богом" Арніс Ліцитіс: "він зараз на іншій сцені" (фото)

Знаменитий актор Арніс Ліцитіс помер у Ризі 21 січня - зірка фільмів "Важко бути богом", "В'язень замку Іф", "Довга дорога в дюнах", серіалу "Ранетки" буквально два тижні тому відзначив свій 76-й день народження.

Що саме стало причиною смерті, наразі не уточнюється.

"Від нас пішов прекрасний актор, хороша і приємна людина, і нарешті мій друг, Арніс Ліцитіс. Мені важко тут щось сказати ... він зараз на іншій сцені, він зустрінеться з іншими кіноакторами, і гратиме ролі в іншому місці... Арні, на небесах все краще, ніж було тут. Всіх благ, "Аль Капоне"", - написав він.

Арніс Ліцитіс (фото: facebook.com/zigismunds.zalmanis)

Арніс Ліцитіс зіграв велику кількість яскравих ролей в кіно, а останній раз у великому метрі знімався в 2017 році.

Ліцитіс народився 8 січня 1946 року, виріс в сім'ї акторів Альфреда Віденіекса і Хельги Ліците. Освіту здобув у Ризькій середній школі №1 і за сумісництвом на театральному факультеті державної консерваторії. Він грав як театральний актор в драматичному театрі (нині Національний театр) і у Валмієрському театрі, в Молодіжному театрі Адольфа Шапіро і багато років був актором Ризького російського драматичного театру Михайла Чехова.

Арніс Ліцитіс (фото: rustars.tv)

Зробив прекрасну кар'єру кіноактора як на Ризькій кіностудії, так і в різних проектах в Росії, Молдові, Україні, Білорусії та Литві.

Багато глядачів пам'ятають Арніса Ліцитіса за ролями в таких радянських фільмах, як "Довга дорога в дюнах", "В'язень замку Іф", "Важко бути богом", "Міраж", "Малинове вино", російському фільмі "Мушкетери двадцять років потому", "Страшне літо" та інших.

Арніс Ліцитіс в ролі королівського прокурора Вільфора у фільмі "В'язень замку Іф" (фото: скріншот)

Арніс Ліцитіс в ролі Дона Ріпата у фільмі "Важко бути богом" (фото: скріншот)

Арніс Ліцитіс знявся в понад 200 картинах (фото: delfi.lv)

Як зазначає агентство Delfi, Ліцитіс також випустив два сольних альбоми - "Геть печаль!" і "Я вірю в...".

Арніс Ліцитіс був одружений з актрисою, спеціалістом зі зв'язків з громадськістю Інге Айзбалт.

Арніс Ліцитіс (фото: facebook.com/zigismunds.zalmanis)