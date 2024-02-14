Названы лучшие способы укрепить здоровье вашего сердца

Хорошее питание имеет большое значение для нашего организма. И для здоровья сердца в нашем рационе должно быть достаточно питательных и полезных продуктов.

Что нужно есть обязательно для здорового сердца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Клетчатка

Овсянка и каши с отрубями - полезный для сердца способ начать день. В них есть растворимая клетчатка, которая помогает снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП. Другими хорошими источниками являются бобы и цельнозерновые продукты, такие как ячмень. Вы также можете получать его в виде добавки, но лучше всего есть диета с большим количеством клетчатки.

Стеролы и станолы

Эти питательные вещества содержатся в некоторых фруктах, овощах, орехах и семенах. Они блокируют организм от поглощения холестерина. Хорошим выбором будут миндаль, арахис, оливковое масло и брюссельская капуста.

Также ищите продукты, в которые добавлены стерины и станолы, например, маргарин, апельсиновый сок и йогурт. Добавки могут быть полезным способом снизить уровень холестерина, но проконсультируйтесь с врачом.

Чеснок

Приправляя еду, вы также можете защитить свое сердце. Люди использовали чеснок в качестве лекарства на протяжении веков, и исследования добавок показывают, что он может положительно влиять на кровяное давление и уровень холестерина. Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать какие-либо таблетки, поскольку они могут повысить риск кровотечения и помешать принимаемым вами лекарствам.

Витамин Д

Он играет важную роль в поддержании здоровья вашего сердца, но лишь немногие продукты содержат его. Лосось и тунец - некоторые из них. Вы также можете найти его в "обогащенном" молоке и апельсиновом соке, в который добавлен витамин D. Исследователи все еще изучают его применение и могут ли добавки помочь. Принимайте их, если ваш врач рекомендует это.

Омега-3 жирные кислоты

Они помогают сохранить артерии чистыми, нормализуют кровяное давление и сдерживают уровень триглицеридов (жиров в крови), которые могут повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отличный способ получить это питательное вещество - есть жирную рыбу, такую ​​как лосось или скумбрия, два раза в неделю. Если ваш врач говорит, что вам нужно больше омега-3, попробуйте таблетки с рыбьим жиром, но обязательно спросите, сколько их нужно принимать.

Зеленый чай

Пейте, если хотите снизить риск сердечных заболеваний и инсульта. Исследования показывают, что содержащиеся в нем химические вещества, называемые катехинами, могут снизить уровень холестерина. Если вы не являетесь поклонником этого напитка, он также выпускается в форме капсул, но сначала проконсультируйтесь с врачом.

Ликопин

Вы получите это химическое вещество, когда будете есть помидоры, свежие или приготовленные в соусе. Исследования показывают, что это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, хотя точно, как это работает, неясно. Вы можете купить его в качестве добавки, но исследователи считают, что лучше получать его из продуктов питания.

Пектин

Такие фрукты, как яблоки и клубника, содержат этот тип растворимой клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина ЛПНП. Хотя вы также можете принимать его в качестве добавки, эксперты в области здравоохранения говорят, что лучше всего есть пищу.

Соя

Измените свой рацион и добавьте продукты, приготовленные из этого растения семейства гороховых. Некоторые варианты - эдамаме, соевое молоко и тофу. Они помогут вашему сердцу, если вы будете есть их вместо мяса с высоким содержанием жира.

Гранат

Этот фрукт является мощным антиоксидантом, который помогает сохранить артерии чистыми и защитить сердце. Некоторым людям нравится его терпкий вкус, но, если он не для вас, и вы хотите принимать добавки, проконсультируйтесь с врачом. Таблетки плохо сочетаются с некоторыми лекарствами.

Фолат

Ешьте продукты, содержащие это питательное вещество, и вы можете снизить риск сердечных заболеваний и сердечного приступа. У вас есть из чего выбирать. Попробуйте темную листовую зелень, например, шпинат, или ешьте чечевицу, лимскую фасоль и спаржу. Он поставляется в качестве добавки, но Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что диета с большим количеством продуктов, богатых фолиевой кислотой, - правильный путь.