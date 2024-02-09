Стоматолог рассказал, как правильно ухаживать за полостью рта

Не каждый человек знает, что просто почистить зубы один или два раза в день недостаточно для того, чтобы иметь здоровые зубы, десна и полость рта. А как же правильно за ней ухаживать - объясняет стоматолог.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал практикующий врач-стоматолог в третьем поколении. Который специализируется на терапевтической, ортопедической и эстетической стоматологии. Работает по современным методикам, включая лечение под микроскопом и цифровые протоколы Ян Стремский.

Как правильно ухаживать за полостью рта

"По факту как это все происходит, сначала человек идет к врачу-стоматологу и они делают с ним профессиональную чистку зубов. Дальше, если человек заинтересован в лечении и профилактике, он спросит или врач говорит: "Да, давайте сейчас мы подберем с вами правильный уход". Потому что иногда люди приходят и мы производим чистку, рассказываем что вам нужно, а они говорят, "Я сам все знаю, у меня все есть", - признается Ян.

То есть, если человеку в принципе не нужна эта информация, если бы мы не молили на коленях, чтобы они чистили зубы два раза в день или пользовались зубными нитями, то этого не будет.

Как правильно ухаживать за полостью рта (фото: Freepik)

"Хороший уход - это когда человек, во-первых, чистит зубы два раза в день. Во-вторых – это когда используется зубная нить, К сожалению, это такая штука которой пользуются не очень многие люди и часто они считают, что это вообще, в принципе, не нужно лучше использовать зубочистки. А на самом деле зубные нити - это просто самая нужная штука", - рассказывает Ян.

После обычной щетки с пастой, которая нужна вообще для очень ленивых людей, следует использовать еще и зубные нити или есть ниточки на рогатке. И они не нуждаются в специальных техниках использования. Также нужно использовать ополаскиватель.

Если же подытожить, то алгоритм действий прост. Утром и вечером чистим щеткой, используем зубную нить и ополаскиватель, если это в принципе нужно.

Также стоматолог добавил, что лучше всего, если врач сам подбирает вам ту щетку и зубную пасту, которая вам подходит. И опять же, два или раз в год следует ходить к стоматологу на профессиональную чистку зубов и консультацию. Вот и все.