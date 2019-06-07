Ума Турман на мінімалках: образ Лободи викликав бурхливі суперечки у мережі

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода здивувала своїм зовнішнім виглядом

Світлана Лобода поділилася з фанами улюбленим фрагментом з кліпу "Пуля-Дера", де вона танцює в костюмі скелета і з відповідним макіяжем. Образ артистки викликав неоднозначну реакцію в мережі. Відповідний запис розміщений у Instagram.

"Протягом 10 років я монтую всі свої кліпи, всі концертні виступи, всі перформанси. І такого задоволення від отриманого кінцевого результату, як у кліпі #пулядура, я ще не відчувала", - зазначено в повідомленні.

Також Лобода повідомила, що опублікований фрагмент є її улюбленим моментом.

Підписники неоднозначно відреагували на пост Лободи. Одні підтримали виконавицю, інші зазначили, що в її піснях мало змістовного, а відеоряд у кліпі залишає бажати кращого:

Ось на таких піснях і кліпах формується музичний смак у молоді! Куди котимося?

Ума Турман на мінімалках.

У мене теж цей момент улюблений, хоча, весь кліп - це один улюблений момент.

Дешева підробка під Тарантіно.

Самий хріновий кліп з усіх. Навіть до 1 хвилини не додивилася.

Неприємний кліп.

Скріншот (instagram.com/lobodaofficial)

Відео: (YouTube/LOBODA)

Нагадаємо, що Лобода заінтригувала поцілунком з одруженим шоуменом Олександром Реввою, який відомий під сценічним образом, як Артур Пиріжків.

Раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода натякнула про свої почуття до лідера німецької рок-групи Rammstein Тиллю Линдеманну.