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Ума Турман на мінімалках: образ Лободи викликав бурхливі суперечки у мережі

STYLERПерсони    07.06.2019 - 09:47
Ума Турман на мінімалках: образ Лободи викликав бурхливі суперечки у мережі
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода здивувала своїм зовнішнім виглядом

Світлана Лобода поділилася з фанами улюбленим фрагментом з кліпу "Пуля-Дера", де вона танцює в костюмі скелета і з відповідним макіяжем. Образ артистки викликав неоднозначну реакцію в мережі. Відповідний запис розміщений у Instagram.

"Протягом 10 років я монтую всі свої кліпи, всі концертні виступи, всі перформанси. І такого задоволення від отриманого кінцевого результату, як у кліпі #пулядура, я ще не відчувала", - зазначено в повідомленні.

Також Лобода повідомила, що опублікований фрагмент є її улюбленим моментом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Підписники неоднозначно відреагували на пост Лободи. Одні підтримали виконавицю, інші зазначили, що в її піснях мало змістовного, а відеоряд у кліпі залишає бажати кращого:

  • Ось на таких піснях і кліпах формується музичний смак у молоді! Куди котимося?
  • Ума Турман на мінімалках.
  • У мене теж цей момент улюблений, хоча, весь кліп - це один улюблений момент.
  • Дешева підробка під Тарантіно.
  • Самий хріновий кліп з усіх. Навіть до 1 хвилини не додивилася.
  • Неприємний кліп.

Ума Турман на мінімалках: образ Лободи викликав бурхливі суперечки у мережі

Скріншот (instagram.com/lobodaofficial)

Відео: (YouTube/LOBODA)

Нагадаємо, що Лобода заінтригувала поцілунком з одруженим шоуменом Олександром Реввою, який відомий під сценічним образом, як Артур Пиріжків.

Раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода натякнула про свої почуття до лідера німецької рок-групи Rammstein Тиллю Линдеманну.

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