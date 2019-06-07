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Ума Турман на минималках: образ Лободы вызвал бурные споры в сети

STYLERПерсоны    07.06.2019 - 09:47
Ума Турман на минималках: образ Лободы вызвал бурные споры в сети
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода удивила своим внешним видом

Светлана Лобода поделилась с фанами любимым фрагментом из клипа "Пуля-Дера", где она танцует в костюме скелета и с соответствующим макияжем. Образ артистки вызвал неоднозначную реакцию в сети. Соответствующая запись размещена в Instagram.

"На протяжении 10 лет я монтирую все свои клипы, все концертные выступления, все перформансы. И такого удовлетворения от полученного конечного результата, как в клипе #пулядура, я ещё не испытывала", - указано в посте.

Также Лобода сообщила, что опубликованный фрагмент является ее самым любимым моментом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики неоднозначно отреагировали на пост Лободы. Одни поддержали исполнительницу, другие отметили, что в ее песнях мало содержательного, а видеоряд в клипе оставляет желать лучшего:

  • Вот на таких песнях и клипах формируется музыкальный вкус у молодежи! Куда катимся?
  • Ума Турман на минималках.
  • У меня тоже этот момент любимый, хотя, весь клип - это один любимый момент.
  • Дешевая подделка под Тарантино.
  • Самый хреновый клип из всех. Даже до 1 минуты не досмотрела.
  • Неприятный клип.

Ума Турман на минималках: образ Лободы вызвал бурные споры в сети

Cкриншот (instagram.com/lobodaofficial)

Видео: (YouTube/LOBODA)

Напомним, что Лобода заинтриговала поцелуем с женатым шоуменом Александром Реввой, который известен под сценическим образом, как Артур Пирожков.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Лобода намекнула о своих чувствах к лидеру немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

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