ua en ru
Сб, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Урезают рост и расширяют фигуру. Стилист показала, какие шорты нельзя покупать на лето

Суббота 18 мая 2024 19:43
UA EN RU
Урезают рост и расширяют фигуру. Стилист показала, какие шорты нельзя покупать на лето Какие шорты не стоит покупать на лето 2024 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Алена Мясоед

Шорты - одна из самых практичных вещей на лето. Тем более, что широкий выбор моделей позволяет их обыгрывать в любом образе - как и с классической обувью на шпильке, так и с кроссовками. Но одного модного тренда этого года многим женщинам стоит избегать.

О том, какие шорты не стоит покупать на лето, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Алены Мясоед в Instagram.

Какие шорты не стоит покупать на лето

"Если у вас такие же параметры, как у девушек на фото с Pinterest, а у них рост 170 см и вес 50-55 кг, то тогда можете покупать джинсовые шорты-бермуды. Для все других параметров - такая модель существенно расширяет фигуру и урезает рост", - говорит стилистка.

Она отмечает, что если уж очень хотите купить именно такие шорты, то должны учесть пропорции - чтобы визуально они были столь же широкими, как на моделях.

"Но вряд ли вы найдете такую ширину шорт на себе", - добавляет Мясоед.

Урезают рост и расширяют фигуру. Стилист показала, какие шорты нельзя покупать на летоУрезают рост и расширяют фигуру. Стилист показала, какие шорты нельзя покупать на летоУрезают рост и расширяют фигуру. Стилист показала, какие шорты нельзя покупать на летоДжинсовые шорты-бермуды подходят только высоким и худым женщинам (фото: Pinterest)

Какие шорты будут в моде

Вместе с этим, шорты останутся среди трендовых вещей этим летом. По версии Vouge, модными будут минишорты. Главный акцент следует сделать на легкие ткани.

Также стильным вариантом будут шорты с очень высокой посадкой. Бренд Prada выпустил своих моделей на подиум именно в таких образах. Еще один тренд этого года - полупрозрачные шорты, едва выглядывающие из-под длинной туники.

А вот бренд Gucci в своей новой коллекции показал шелковые шорты, которые прекрасно сочетаются с летними образами.

Читайте также о том, как создать свой идеальный гардероб.

Раньше мы писали о 3 модных образах на лето, которые можно легко повторить.

Читайте РБК-Украина в Google News
шорти Стиль жизни Стилист
NEWS
Минобороны запустило е-очередь в ТЦК: как записаться
Минобороны запустило е-очередь в ТЦК: как записаться