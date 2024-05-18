Урезают рост и расширяют фигуру. Стилист показала, какие шорты нельзя покупать на лето
Шорты - одна из самых практичных вещей на лето. Тем более, что широкий выбор моделей позволяет их обыгрывать в любом образе - как и с классической обувью на шпильке, так и с кроссовками. Но одного модного тренда этого года многим женщинам стоит избегать.
О том, какие шорты не стоит покупать на лето, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стилиста Алены Мясоед в Instagram.
Какие шорты не стоит покупать на лето
"Если у вас такие же параметры, как у девушек на фото с Pinterest, а у них рост 170 см и вес 50-55 кг, то тогда можете покупать джинсовые шорты-бермуды. Для все других параметров - такая модель существенно расширяет фигуру и урезает рост", - говорит стилистка.
Она отмечает, что если уж очень хотите купить именно такие шорты, то должны учесть пропорции - чтобы визуально они были столь же широкими, как на моделях.
"Но вряд ли вы найдете такую ширину шорт на себе", - добавляет Мясоед.
Джинсовые шорты-бермуды подходят только высоким и худым женщинам (фото: Pinterest)
Какие шорты будут в моде
Вместе с этим, шорты останутся среди трендовых вещей этим летом. По версии Vouge, модными будут минишорты. Главный акцент следует сделать на легкие ткани.
Также стильным вариантом будут шорты с очень высокой посадкой. Бренд Prada выпустил своих моделей на подиум именно в таких образах. Еще один тренд этого года - полупрозрачные шорты, едва выглядывающие из-под длинной туники.
А вот бренд Gucci в своей новой коллекции показал шелковые шорты, которые прекрасно сочетаются с летними образами.
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