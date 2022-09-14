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Яку допомогу українці можуть отримати у лікарні безкоштовно та що для цього потрібно

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Середа 14 вересня 2022 22:03
Яку допомогу українці можуть отримати у лікарні безкоштовно та що для цього потрібно Що безкоштовне в амбулаторних умовах (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Амбулаторна допомога - це спеціалізована медична допомога, яку пацієнт отримує без госпіталізації до лікарні. Зокрема, важливо знати, що потрібно для того, аби отримати допомогу безкоштовно.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.

Амбулаторну допомогу можна отримати в закладах, що уклали договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах".

Які послуги можна отримати безкоштовно

В пакет входять консультації у лікарів, дослідження, діагностика, спостереження за перебігом лікування та деякі хірургічні операції.

Також в амбулаторних умовах вагітні мають право на безоплатне ведення вагітності лікарем-гінекологом. Для цього є пакет "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", за яким вони можуть отримати безоплатно консультації лікарів, необхідні аналізи та дослідження

Важливо пам'ятати, що на амбулаторному рівні забезпечується лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок або нирковою недостатністю методами гемодіалізу та перитонеального діалізу (процедура очищення організму в пацієнтів із нирковою недостатністю).

Зокрема, безкоштовно отримати допомогу можна:

  • за направленням лікаря;
  • без направлення можна звернутися до 6 лікарів-спеціалістів (гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог, фтизіатр, педіатр);
  • направлення не потрібне пацієнтам у невідкладному стані.

Зазначимо, що під час війни направлення може бути як електронним, так і паперовим. Його виписує сімейний лікар, терапевт, педіатр або закріплений лікар.

Для того, щоб дізнатися, де надають амбулаторну допомогу, можна зателефонувати в НСЗУ за номером 16-77.

Раніше ми повідомляли, за що не потрібно платити в разі хірургічної операції.

Також ми писали, як українцям отримати медичну допомогу в Польщі.

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