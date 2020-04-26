Буревій на Закарпатті зривав дахи і залишив без світла цілі міста: фото і відео руйнувань

На Закарпатті обрушилася негода - ураганний вітер зі зливами і грозами за короткий період часу наробив чимало лиха в краї. Стихія позривала дахи з будинків, виривала з корінням дерева і блокував ними дороги, знеструмила понад десять населених пунктів в декількох районах.

Причиною цьому став циклон Walli з атмосферними фронтами, який прийшов у західні області в суботу, але за прогнозом синоптиків у неділю захопить всю територію України.

Наслідки розгулу буревію 25 квітня показали рятувальники та місцеві жителі-очевидці, опублікувавши фото і відео в мережі.

Як розповіли в прес-службі ДСНС в Закарпатській області, через потужний вітер, який пошкодив лінії електропередач, без світла залишилися кілька міст і сіл в Хустському, Берегівському, Виноградівському та Великоберезнянському районах. Відновленням ЛЕП зайнялися аварійні бригади РЕМ.

Також постраждали Воловецький, Мукачівський та Свалявський райони.

Автодороги перекрило деревами в Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево.

На щастя, в результаті розгулу стихії обійшлося без жертв.

Відео: Буревій пронісся Закарпаттям та "наламав дров" у 7 районах

Місцеві ЗМІ пишуть, що негода всього лише за 15 хвилин у багатьох місцях повалила десятки дерев, знесла дахи та зірвала лінії електропередач.

В Іршаві сильний вітер зніс дахи з будинків і розчавив авто. Без даху залишився районний Будинок дитячої творчості, а ще була пошкоджена покрівля на будівлях пологового будинку і райлікарні.

Зокрема, вітер зніс 200 квадратних метрів покрівлі над пологовим відділенням Іршавської районної лікарні, над реанімаційним відділенням - 100 "квадратів", поінформували на сайті Закарпатської ОДА.

Буревій на Закарпатті накоїв лиха в кількох районах (Фото: zk.dsns.gov.ua / facebook.com/odazakarpattya)

У селах Сільце, Горбок, Воловиця та Дубрівка також були залишилися пошкоджені покрівлі шкіл. Вітер зніс 120 квадратних метрів даху архівного відділу Іршавської РДА.

У Мукачеві одне з зірваних з корінням великих дерев впало і зім'яло огорожу греко-католицького собору.

Відео: На Закарпаття обрушився ураган

Раніше ми писали про те, що близько тижня тому в Житомирській області пройшла піщана буря, яка перетворила поля на "африканську пустелю". В результаті Полісся та північна частина Лісостепу виявилися повністю засипані піском та пилом.