Ураган на Закарпатье срывал крыши и оставил без света целые города: фото и видео разрушений

На Закарпатье обрушилась непогода - ураганный ветер с ливнями и грозами за короткий период времени натворил немало бед в крае. Стихия сорвала крыши домов, вырывала с корнями деревья и блокировал ими дороги, обесточила больше десяти населенных пунктов в нескольких районах.

Причиной этом стал циклон Walli с атмосферными фронтами, который пришел в западные области в субботу, но по прогнозу синоптиков в воскресенье захватит всю территорию Украины.

Последствия разгула урагана 25 апреля показали спасатели и местные жители-очевидцы, опубликовав фото и видео в сети.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области, из-за мощного ветра, который повредил линии электропередач, без света остались несколько городов и сел в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах. Восстановлением ЛЭП занялись аварийные бригады РЭС.

Также пострадали Иршавский, Мукачевский и Свалявский районы.

Автодороги перекрыло деревьями в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево.

К счастью, в результате разгула стихии обошлось без жертв.

Видео: Ураган пронесся по Закарпатью и "наломал дров" в 7 районах

Местные СМИ пишут, что непогода всего лишь за 15 минут во многих местах повалила десятки деревьев, снесла крыши и сорвала линии электропередач.

В Иршаве сильный ветер снес крыши с домов и раздавил авто. Без крыши остался районный Дом детского творчества, а еще была повреждена кровля на зданиях роддома и райбольницы.

В частности, ветер снес 200 квадратных метров кровли над родильным отделением Иршавской районной больницы, над реанимационным отделением - 100 "квадратов", проинформировали на сайте Закарпатской ОГА.

Ураган на Закарпатье натворил бед в нескольких районах (Фото: zk.dsns.gov.ua / facebook.com/odazakarpattya)

В селах Сельцо, Бугорок, Воловица и Дубровка также были остались поврежденные кровли школ. Ветер снес 120 квадратных метров крыши архивного отдела Иршавской РГА.

В Мукачево одно из сорванных с корнями больших деревьев упало и смяло изгородь греко-католического собора.

Видео: На Закарпатье обрушился ураган

Ранее мы писали о том, что около недели назад в Житомирской области прошла песчаная буря, которая превратила поля в "африканскую пустыню". В результате Полесье и северная часть Лесостепи оказались полностью засыпаны песком и пылью.