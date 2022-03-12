ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українцям розповіли, як поводитися у соцмережах під час війни: прості інструкції

Новость на русском →
Субота 12 березня 2022 16:27
Українцям розповіли, як поводитися у соцмережах під час війни: прості інструкції Як поводитися у соцмережах під час війни (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні під час війни у соцмережах потрібно бути особливо обережними. Все тому, що Росія активно відстежує усі публікації та може використати це у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зокрема, заборонено публікували інформацію про пересування Збройних Сил України.

До того ж не можна публікувати:

  • неперевірену панічну інформацію про загиблих;
  • розповсюджувати фейкові повідомлення про відключення зв'язку;
  • неперевірені пости з проханням про допомогу.

Що потрібно робити:

  • фіксувати переміщення ворожих військ у соцмережах з геоміткою та позначкою реального часу. Про це потрібно повідомляти в Telegram-боті @stop_russian_war_bot;
  • поширювати дані про загиблих, постраждалих та полонених окупантів, адже це може допомогти достукатися до росіян;
  • показувати відео злочинів окупантів якомога більшій аудиторії;
  • поширювати дописи офіційних органів влади та розвінчувати фейки.Українцям розповіли, як поводитися у соцмережах під час війни: прості інструкціїУкраїнцям розповіли, як поводитися у соцмережах під час війни: прості інструкціїУкраїнцям розповіли, як поводитися у соцмережах під час війни: прості інструкції

Як не стати помічником ворога (facebook.com/GeneralStaff)

Раніше ми повідомляли про перелік корисних чат-ботів, які допоможуть під час війни.

Також ми писали, що українцям розповіли, як визначити пропагандистські Telegram-канали й куди повідомляти.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Арестович: стратегічний перелом настав, але це ще не означає кінець війни
Арестович: стратегічний перелом настав, але це ще не означає кінець війни
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть