Щури розміром з собаку: київський супермаркет вляпався у скандал (відео)

У Києві в супермаркеті помітили щура (Фото: колаж РБК-Україна)

Працівники магазину розповіли про ціле сімейство гризунів

У Києві в одному з супермаркетів відвідувачі скаржаться на пацюків, які бігають не лише по підлозі, але і лазять по стелажах і полицях з продуктами. Журналіст Антон Страшко зіткнувся з гризуном у мережі магазинів сімейної покупки "Фуршет" на столичній Троєщині та написав обурений пост у своєму Facebook 23 жовтня.

Також він зняв "мишачі перегони" на відео.

Так, ввечері в супермаркеті чоловік помітив досить великого щура, який бігав від одного ряду до іншого.

"Збив його трохи з маршруту, але він не розгубився і побіг в алкогольний відділ", - розповів відвідувач.

Після цього гризун кинувся у коробку з печивом.

"Працівники сказали, що у них живе не щур, а ціла родина - більше 5. Взагалі контактний ЗОО-Фуршет на районі", - йдеться у публікації.

Відео з Facebook-сторінки Антона Страшко

Користувачі мережі в коментарях зазначають, що днями в "Фуршеті" по вулиці Райдужна помітили щурів "розміром з невелику собаку". З цього приводу відвідувачі поскаржилися адміністрації супермаркету, на що отримали запевнення, питання передано керівництву, і про вирішення проблеми повідомлять пізніше.

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Антона Страшко

Ну, прям таки не розминувся. Ну ішов щурик в своїх щурячих справах, від стресу зустрічі із тобою в алкогольний відділ побіг і дітям за печєньками;

Він у хлібі був?

Мої хороші. Нічого. Жрачки вистачає, не холодно. Думаю, де зараз 5 - там скоро і 15 буде ... .

Скрін коментарів