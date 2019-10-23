Щури розміром з собаку: київський супермаркет вляпався у скандал (відео)

Працівники магазину розповіли про ціле сімейство гризунів
У Києві в одному з супермаркетів відвідувачі скаржаться на пацюків, які бігають не лише по підлозі, але і лазять по стелажах і полицях з продуктами. Журналіст Антон Страшко зіткнувся з гризуном у мережі магазинів сімейної покупки "Фуршет" на столичній Троєщині та написав обурений пост у своєму Facebook 23 жовтня.
Також він зняв "мишачі перегони" на відео.
Так, ввечері в супермаркеті чоловік помітив досить великого щура, який бігав від одного ряду до іншого.
"Збив його трохи з маршруту, але він не розгубився і побіг в алкогольний відділ", - розповів відвідувач.
Після цього гризун кинувся у коробку з печивом.
"Працівники сказали, що у них живе не щур, а ціла родина - більше 5. Взагалі контактний ЗОО-Фуршет на районі", - йдеться у публікації.
Відео з Facebook-сторінки Антона Страшко
Користувачі мережі в коментарях зазначають, що днями в "Фуршеті" по вулиці Райдужна помітили щурів "розміром з невелику собаку". З цього приводу відвідувачі поскаржилися адміністрації супермаркету, на що отримали запевнення, питання передано керівництву, і про вирішення проблеми повідомлять пізніше.
Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Антона Страшко
Скрін коментарів