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Побили і пограбували: на Волині учні напали на свого вчителя

STYLERЖиття    19.08.2019 - 19:46
Побили і пограбували: на Волині учні напали на свого вчителя
Підлітки побили свого вчителя на Волині (Колаж РБК-Україна)

Потерпілий на суді виступив із захистом на користь своїх кривдників

У Волинській області двоє учнів вечірньої школи напали на свого викладача прямо серед білого дня на вулиці. Про це повідомляє видання "Волинські новини".

Інцидент стався в селі Озеро Ківерцівського району Волинської області. Учні 11-го класу Луцької вечірньої школи напали на свого вчителя на вулиці, коли він вийшов зі школи і попрямував до траси.

"Викладач вийшов зі школи і попрямував до дороги Луцьк-Маневичі. У цей момент на нього напали два учня 11 класу. Вони побили педагога і забрали у нього сумку, в якій було кілька сотень гривень, мобільний телефон і дрібна побутова техніка", - йдеться в повідомленні.

Викладач отримав множинні травми і був доставлений в лікарню. Медики у нього діагностували закриту-черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом кісток носа і садна.

Старшокласники, які по-звірячому побили свого вчителя, були затримані. Маневицький районний суд Волинської області визнав підлітків винними і засудив їх до двох років позбавлення волі умовно. На засіданні суду школярі визнали свою вину, розкаялися і попросили вибачення у свого вчителя.

Викладач повірив у щире каяття підлітків і попросив суд не призначати хлопцям максимальний термін покарання – 4 роки позбавлення волі. Він заявив, що моральні і матеріальні збитки йому були відшкодовані.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Житомирській області іноземець викрав колишню кохану і вивіз за кордон.

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