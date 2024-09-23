Как правильно ухаживать за разными типами ковров, чтобы они были свежие и мягкие

Дизайнеры вернули ковру статус объекта, без которого невозможен современный интерьер. Однако чтобы ковер долго и достойно выполнял свои функции, ему нужен надлежащий уход. Не все знают, что разные типы ковров нуждаются в разной чистке.

РБК-Украина (проект Styler) дает простые рекомендации, следуя которым вы сможете обеспечить длительный срок службы вашего ковра и сохранить его привлекательность на долгие годы.

Основные правила ухода за коврами

Главное правило - ковер должен быть чистым. Хотя это очевидно, придерживаться этого не так просто: грязь, пыль и шерсть домашних питомцев любят мягкий ворс не меньше, чем мы.

Качественный уход - это не только вопрос комфорта и красоты, но и здоровья. Поэтому следует регулярно проверять ковер на наличие загрязнений и очищать его, чтобы обеспечить длительную службу.

Как чистить ковры с длинным ворсом

Ковры с длинным ворсом, такие как махровые, дарят приятные тактильные ощущения и создают атмосферу уюта, особенно в спальне. Однако уход за ними может быть непростой задачей.

Чтобы сохранить их первоначальный вид, необходимо уделить внимание регулярному очищению. К примеру, использование щеток с мягкими ворсинками поможет эффективно удалять пыль и грязь, не повреждая волокна.

Чистый ковер - приятный на ощупь и имеет хороший запах (фото: Freepik.com)

Как чистить безворсовые ковры

Безворсовые ковры из натуральных материалов, таких как джут или хлопок, становятся популярны среди дизайнеров. Они становятся подлинными акцентами в интерьере, но требуют регулярного ухода.

Поскольку их нельзя стирать, важно регулярно их пылесосить. Следует обращать внимание на состав и текстуру таких ковров, чтобы не повредить их во время очищения.

Как ухаживать за износостойкими коврами

Современные износостойкие ковры разработаны специально для использования на балконах, террасах и садах. Они выдерживают большие нагрузки, не боятся дождя и солнца, сохраняя свой эффектный вид.

Вопреки их устойчивости, такие ковры также нуждаются в уходе. Регулярное очищение с помощью мягкой щетки или влажной уборки поможет сохранить их яркость.

Ковры с коротким ворсом лучше пылесосить чаще (фото: Freepik.com)

Уход за цветом ковра

Чтобы ковер не терял свой первоначальный цвет, важно учитывать несколько факторов.

Во-первых, старайтесь избегать попадания прямых солнечных лучей, которые могут привести к выгоранию. Использование защитных пленок или штора поможет сохранить яркость цвета.

Во-вторых, для чистки лучше использовать специальные средства, содержащие натуральные компоненты, не только очищающие, но и защищающие волокна от потери цвета. Регулярная чистка также предотвращает накопление грязи, что может привести к изменению цвета.