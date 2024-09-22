Не выбрасывайте старую косметику: 6 гениальных способов использования лаков и кремов в быту

Вы используете косметику для ухода за собой, но не знаете, что она также отлично подходит для ухода за другими предметами в доме. Как с пользой и экономией разумно использовать остатки старой косметики для мелких бытовых дел?

Лак для ногтей спасет обувь от царапин

Если на вашей обуви появились царапины, не торопитесь огорчаться. Обычный лак для ногтей может стать отличным спасителем в таких случаях. Подберите лак подходящего цвета и нанесите его на поврежденный участок обуви, равномерно распределив.

Дайте ему хорошо высохнуть - и ваши любимые ботинки снова будут выглядеть как новые! К тому же этот метод значительно дешевле специальных средств по уходу за обувью и поможет использовать лак, который уже не подходит для ногтей.

Мицеллярная вода для белой подошвы

Подошва ваших любимых кроссовок стала серой от грязи? Не беспокойтесь, обычная мицеллярная вода может легко вернуть им белье. Просто смочите ватный диск мицелляркой и осторожно протрите подошву. Через несколько минут ваша обувь снова будет выглядеть свежей, словно вы только что ее купили.

Старая косметика может здорово помочь в уходе не только за человеком, но и за предметами (фото: Pixabay.com)

Средство для снятия лака очистит кафель.

Средство для снятия лака - это не только помощник для маникюра. Если на вашем кафеле накопилась грязь, он также поможет от нее избавиться. Добавьте немного средства в теплую воду, окуните тряпку и протрите кафель. После этого плитка засияет чистотой, словно после профессиональной уборки.

Шампунь, не подошедший для волос, подойдет для стирки шерсти

Если шампунь для волос не оправдал ваших ожиданий, не выбрасывайте их. Он пригодится для стирки шерстяных вещей.

Шампунь бережно очистит нежную ткань и сохранит ее мягкость и эластичность. Ваши любимые шерстяные свитера и шарфы будут мягкими и приятными на ощупь, словно только что из магазина.

Шампунь очистит нежную ткань (фото: Pixabay.com)

Просроченный крем для рук оживит кожаную мебель

Не спешите выбрасывать просроченный крем для рук - он может пригодиться для ухода за кожаной мебелью. Просто нанесите крем на кожаные поверхности, тщательно втирая его и оставьте на несколько минут.

Затем сотрите лишний крем, и ваш диван или кресло снова будут выглядеть блестящими и ухоженными. Этот простой способ не только продлит жизнь мебели, но и позволит использовать крем, который уже нельзя наносить на кожу.

Бальзам для волос защитит смеситель от ржавчины.

Если у вас остался бальзам для волос, который вам не подошел, он станет отличным защитником для смесителей в ванной или кухне. Бальзам образует защитный слой на металле, предотвращая образование ржавчины.

Просто нанесите немного бальзама на поверхность смесителя, протрите мягкой тканью и наслаждайтесь чистотой и блеском.