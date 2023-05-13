Избегайте их: топ-6 ошибок, которые испортят самый красивый интерьер в доме

Часто приходится тратить много времени на ремонт, а результат все равно не радует. Все из-за типичных ошибок, которые портят дорогой интерьер.

Каких ошибок избегать во время ремонта - читайте на Styler ниже .

Плохое освещение

Плохое освещение в комнате прежде всего давит морально. Темнота или полумрак, особенно зимой, у многих вызывает плохое настроение.

В гостиной, где вы привыкли читать по вечерам, можно использовать торшер, который улучшит ситуацию. В обеденной зоне, где вы собираетесь всей семьей, можно встроить потолочные светильники или приобрести мощную люстру.

Мебельные ручки

Необходимо помнить, что даже одна мебельная ручка может радикально испортить все изделие. Даже дешевый комод может кардинально изменить ситуацию, если подобрать к нему стильные ручки.

Пластиковые уголки

Не стоит использовать какие-либо уголки между ванной и стеной, между кухней и столешницей. Следует избегать пластиковых уголков, а использовать качественные профили.

Разноцветные коврики

В ванной после душа хочется ступить на мягкий коврик. Разношерстные коврики могут испортить вид помещения. Лучше выбирать текстиль под тон ванной комнаты.

Один тон цвета

Если вы решили поэкспериментировать и выкрасить какие-то предметы в один цвет, то помните, что на матовых и глянцевых поверхностях один цвет выглядит по-разному.

К тому же под одним названием у каждого производителя будет свой цвет.

Сушка

Подвесную сушку для белья могут делать в интерьерах квартир и домов. Однако такое решение портит весь интерьер.

В общем, если в жилище нет хозяйственного блока, то лучше использовать полотенцесушку или напольную сушку, ведь ее можно потом спрятать.