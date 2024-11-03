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Избегайте этих 5 видов мебели в интерьере: они давно вышли из моды

Какая мебель вышла из моды? (фото: Pixabay.com)
Автор: Феликс Коркин

Некоторая мебель, которая когда-то считалась символом стиля и роскоши, уже давно выглядит устаревшей. Какой мебели следует избегать, чтобы не испортить впечатление от интерьера своего дома?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую мебель лучше не ставить в комнату в 2024 году.

Диваны с широкими подлокотниками

Широкие подлокотники на диванах когда-то были популярны, особенно в стиле hi-tech, и часто использовались как небольшие журнальные столики. Однако сейчас такая массивность не соответствует современным минималистическим трендам и часто делает пространство слишком загруженным.

Более актуальны модели с узкими подлокотниками или вообще без них, что позволяет создать в комнате более открытый и уютный вид. Чтобы добавить функциональность, лучше поставить небольшой кофейный столик рядом. Такой подход дает больше свободы в пространстве, сохраняя комфорт.

Мебель в стиле лофт

Мебель в стиле лофт из черного металла и грубого дерева, которая когда-то задавала модное индустриальное настроение, сейчас выглядит старомодно. Массовая популярность этого стиля привела к тому, что интерьеры с такой отделкой стали надоедать многим.

Дизайнеры советуют обращать внимание на более натуральные и теплые материалы, например светлое дерево или натуральный текстиль, которые помогут создать уют без чрезмерной грубости и холодности стиля лофт.

Готовые стенки для телевизоров

Шкафы-стенки для телевизоров раньше имели преимущество благодаря своей емкости и возможности быстро обустроить зону развлечений. Сегодня такие модели выглядят громоздкими и часто не отвечают современным требованиям к дизайну.

Вместо этого все больше выбирают отдельные модульные элементы, позволяющие создать более легкий и гармоничный вид в комнате. Модульный подход обеспечивает большую гибкость для адаптации интерьера под конкретные потребности.

Массовая мебель из ИКЕА

Мебель от ИКЕА была популярной благодаря доступности и универсальности, однако их чрезмерная распространенность снижает уникальность интерьеров. Многие дизайнеры сейчас избегают слишком простых и типичных решений из ИКЕА, заменяя их более индивидуальными и нестандартными элементами.

Использование мебели с уникальными деталями и фактурами придает личности и самобытности в интерьер, избегая вида «квартиры под копирку».

Классическая мебель с резными элементами

Резные шкафы, столы и другие элементы в классическом стиле, считавшиеся когда-то символом роскоши, теперь часто выглядят слишком сложно и неуместно в современных интерьерах.

В тренде - простые формы и функциональность, поэтому мебель с избыточными декоративными элементами уступает минималистичным решениям. Если требуется акцент, лучше использовать один выразительный элемент, но избегать перегрузки декоративными деталями, чтобы создать сбалансированную и легкую атмосферу в доме.

Раньше мы писали, о каких 5 плохих решениях в домашнем интерьере нужно забыть навсегда.

Читайте также о 6 правилах дизайна для создания уютной гостиной без хлопот.

При написании материала были использованы источники: издания и сайты Better Homes and Gardens, Apartment Therapy, Forbes Home.

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