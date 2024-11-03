Уникайте цих 5 видів меблів в інтер'єрі: вони давно вийшли з моди

Деякі меблі, які колись вважалися символом стилю та розкоші, вже давно виглядають застаріло. Яких меблів варто уникати, щоб не зіпсувати враження від інтер'єру своєї оселі?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які меблі краще не ставити у кімнату в 2024 році.
Широкі підлокітники на диванах колись були популярними, особливо в стилі хай-тек, і часто використовувалися як невеликі журнальні столики. Проте зараз така масивність не відповідає сучасним мінімалістичним трендам і часто робить простір занадто завантаженим.
Більш актуальні моделі з вузькими підлокітниками або взагалі без них, що дозволяє створити в кімнаті більш відкритий і затишний вигляд. Щоб додати функціональності, краще поставити невеликий кавовий столик поруч. Такий підхід надає більше свободи у просторі, зберігаючи комфорт.
Меблі в стилі лофт із чорного металу та грубого дерева, які колись задавали модний індустріальний настрій, зараз виглядають старомодно. Масова популярність цього стилю привела до того, що інтер’єри з таким оздобленням стали набридати багатьом.
Дизайнери радять звертати увагу на більш натуральні та теплі матеріали, як-от світле дерево або натуральний текстиль, які допоможуть створити затишок без надмірної грубості та холодності стилю лофт.
Шафи-стінки для телевізорів раніше мали перевагу завдяки своїй місткості й можливості швидко облаштувати зону розваг. Сьогодні ж такі моделі виглядають громіздкими та часто не відповідають сучасним вимогам до дизайну.
Замість цього все більше обирають окремі модульні елементи, які дозволяють створити легший і гармонійний вигляд у кімнаті. Модульний підхід також забезпечує більшу гнучкість для адаптації інтер’єру під конкретні потреби.
Меблі від ІКЕА були популярними завдяки доступності та універсальності, проте їх надмірна поширеність знижує унікальність інтер’єрів. Багато дизайнерів зараз уникають надто простих і типових рішень з ІКЕА, замінюючи їх на більш індивідуальні та нестандартні елементи.
Використання меблів з унікальними деталями та фактурами додає особистості та самобутності в інтер’єр, уникаючи вигляду «квартири під копірку».
Різьблені шафи, столи та інші елементи в класичному стилі, які колись вважалися символом розкоші, тепер часто виглядають надто складно та недоречно в сучасних інтер’єрах.
У тренді - прості форми та функціональність, тому меблі з надлишковими декоративними елементами поступаються мінімалістичним рішенням. Якщо потрібен акцент, краще використовувати один виразний елемент, але уникати перевантаження декоративними деталями, щоб створити збалансовану і легку атмосферу в оселі.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Better Homes and Gardens, Apartment Therapy, Forbes Home.