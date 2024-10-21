6 правил дизайна для создания уютной гостиной без хлопот

Гостиная - одна из комнат дома, которые используются чаще всего. Именно поэтому это помещение пытаются сделать эстетическим и одновременно практичным. Достижение обеих целей в одном пространстве может показаться несколько сложной задачей, но у профессионалов дизайна есть золотые правила.

О правилах дизайна, которые помогут создать уют в комнате, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Выбирать практические материалы

Гостиная не обязательно должна быть наполнена антиквариатом и мебелью, которую трудно чистить. Все должно быть практичным и удобным для использования, чтобы не сделать из наиболее частой для использования комнаты музей.

Для дивана и другой мягкой мебели лучше выбирать ткани, которые могут выдержать определенный износ, особенно если в семье есть дети и домашние животные. Кроме этого, ткани должно быть легко чистить и вытирать, если на них что-то пролилось.

Совместить мебель разных стилей

Универсальные наборы мебели для гостиной могут облегчить выбор и приобретение, но, по словам дизайнеров, они могут сделать гостиную скучной и однообразной.

Как отмечают, гостиные смотрятся гораздо интереснее, когда вы сочетаете мебель разных стилей или цветов. Поэтому, попробуйте соединить современный диван с мрачным синим винтажным креслом, чтобы создать эффектную дизайнерскую композицию.

Расположить мебель подальше от стен

Хотя это кажется необычным, по возможности лучше обустроить комнату так, чтобы по крайней мере часть мебели стояла дальше стен. Иначе комната будет казаться меньше, чем она есть на самом деле.

Как только вы отодвинете диван хотя бы на 30 см от стены, это создаст иллюзию пространства. Таким простым способом можно придать гостиной уют, не занимая слишком много площади.

Использовать ковер для зоны общения

Ковер не просто добавляет уюта гостиной - он также может помочь оформить зону для разговоров. Также для этого рекомендуют разместить кресла так, чтобы хотя бы их передние ножки стояли на мягкой поверхности.

Кроме этого, не стоит делать большое расстояние между мебелью. Если кресла будут стоять вдали друг от друга, это будет неудобно для собеседников, заставляя их повышать голос.

Создать фокусную точку

Если вам посчастливилось иметь камин, это автоматически создаст так называемую "фокусную точку" - акцентную фигуру гостиной. Однако этой "изюминкой" могут быть другие предметы

Например, обустройте комнату так, чтобы на самом видном месте было хорошее произведение искусства. Телевизор также может стать фокусной точкой - но, если есть еще одна комната, советуют приспособить гостиную для разговоров и общения, переставив прибор в другое помещение.

Сделать места для сидения для гостей

Чтобы сделать гостиную уютной, обязательно учтите, сколько людей вы планируете там собирать регулярно и обеспечьте места для сидения, по крайней мере, для вашей семьи и нескольких гостей.

Если компания для посиделок будет большой, добавьте в гостиную мебель, которую легко переместить. Например, складная мебель или пуфы-комоды.